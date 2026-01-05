Mick Schumacher: Das ist seine neue Liebe

Der Sohn von Michael Schumacher ist frisch verliebt.

Mick Schumacher (26) sorgt derzeit nicht nur mit seinem Motorsport-Engagement für Schlagzeilen, sondern auch privat: Der Sohn der Motorsport-Legende Michael Schumacher wurde kürzlich auf Mallorca in inniger Pose mit einer jungen Frau gesehen. Auf Fotos zeigt sich das Paar eng umschlungen bei einer Runde Golf, die beiden wirken entspannt und vertraut – ein deutlicher Hinweis auf mehr als nur Freundschaft.

Wie die BILD berichtet, handelt es sich bei Schumachers neuer Liebe um die portugiesische Studentin und Musikerin Clara Ramos. Sie lebt in Barcelona, ist nebenbei Model, Violinistin und Influencerin.

Nach der Trennung von Model Laila Hasanovic, mit der Schumacher mehrere Jahre liiert war, hält der 26-Jährige sein Privatleben weitgehend geheim.

Mick und Freundin Laila Hasanovic. © Getty Images

Hasanovic und Schumacher waren seit 2023 ein Paar, traten auch bei einigen öffentlichen Events gemeinsam auf und galten zeitweise als eines der prominenteren Paare im Sport- und Promi-Kosmos.