Koch-Show: Neue Folge »Grill den Henssler« mit Verona Pooth & Family

Familien-Duell: Die Pooths stürmen die Küche

Challenge. Bei „Grill den Henssler“ tritt Verona Pooth erstmals mit ihrer gesamten Familie gegen Steffen Henssler an. Neben Ehemann Franjo und dem ältesten Sohn Diego feiert das 14-jährige Nesthäkchen Rocco sein TV-Debüt. Der Junior gibt sich kampflustig und serviert Sommerrollen, während die Eltern Einblicke in ihr neues Leben in Dubai gewähren.

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Beim Dessert mit Salzburger Nockerln kämpft Steffen Henssler mit Technik-Pannen, während die Jury – bestehend aus Joachim Llambi, Jana Ina Zarrella und Alexander Herrmann – über Sieg oder Niederlage entscheidet. Moderiert wird der humorvolle Abend wie gewohnt von Laura Wontorra.