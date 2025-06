Laut Studie: Das verrät Ihre Lieblingsfarbe über Ihre Intelligenz!

Sag mir deine Lieblingsfarbe und ich sag dir, wie klug du bist? Laut einer Studie soll das tatsächlich möglich sein, denn sie zeigt, dass es einen erstaunlichen Zusammenhang zwischen der bevorzugten Farbe und der Intelligenz geben könnte.

Grün, Rot, Gelb oder Lila? Ihre Lieblingsfarbe könnte mehr über Sie verraten, als Sie denken! Eine neue Studie aus Südkorea enthüllt jetzt einen überraschenden Zusammenhang zwischen Farbvorlieben und Intelligenz. Farben beeinflussen nicht nur unsere Stimmung, sondern auch wie wir wahrgenommen werden. Und besonders spannend: Eine bestimmte Farbe wird auffallend oft von Menschen mit hohem IQ bevorzugt.

Diese Farbe macht klug

Die Studie mit dem Titel befragte rund 900 Schüler:innen nach ihrer Lieblingsfarbe und setzte sie anschließend einem standardisierten IQ-Test aus. Das überraschende Ergebnis: Menschen mit höherem IQ bevorzugen deutlich häufiger kühle Farben, besonders Blau.

© Getty Images

Laut den Forschenden zieht Blau Menschen an, die introspektiv, reflektiert und emotional stabil sind. Es symbolisiert Ordnung, Selbstbeherrschung und geistige Tiefe. Alles Eigenschaften, die mit kognitiver und emotionaler Intelligenz in Verbindung stehen.

Warme Farben – weniger schlau?

© Getty Images

Auf der anderen Seite des Spektrums fanden sich Farben wie Rot oder Orange eher bei jenen Teilnehmer:innen, die im IQ-Test schwächer abschnitten. Diese Farben gelten als energiegeladen, emotional und impulsiv – was zwar für Kreativität oder Spontaneität spricht, aber laut Studie weniger mit kognitiver Kontrolle oder analytischem Denken assoziiert wird. Gelb und Rosa landeten im Mittelfeld und wurden besonders oft von Personen mit durchschnittlichen Ergebnissen genannt.

Was sagt die Lieblingsfarbe über Sie aus?

Farben beeinflussen, wie wir uns fühlen, denken und sogar wie andere uns wahrnehmen. Doch bevor man nun Menschen nach ihrer Lieblingsfarbe in Schubladen steckt, geben die Studienautoren zu bedenken: Farbpräferenzen hängen auch stark von Kultur, Erziehung, Emotionen und persönlichen Erfahrungen ab. In manchen Ländern wirkt Blau beruhigend, in anderen kann es kühl und distanziert erscheinen.