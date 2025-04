× Experten-Tipps: Mit diesen Wandfarben wirkt Ihr Raum sofort größer

Auch kleine Räume können ganz groß rauskommen! Mit der richtigen Wandfarbe können Sie den Raum optisch weiten und ihn heller und luftiger erscheinen lassen.

Nicht jeder hat das Glück, in einer riesigen Wohnung oder einem Haus zu leben. Vor allem in der Stadt sind kleine Wohnungen eher die Regel als die Ausnahme. Doch nur weil der Platz begrenzt ist, muss der Raum nicht beengt oder ungemütlich wirken. Mit ein paar cleveren Tricks lässt sich der Raum optisch vergrößern, und die Wahl der richtigen Wandfarbe spielt dabei eine entscheidende Rolle. Welche Töne Sie wählen sollten und wie Sie sie am besten einsetzen, verraten wir hier.

Helle Farben schaffen Weite

© Getty Images ×

Helle Farben reflektieren Licht besser als dunkle und erzeugen so das Gefühl von Offenheit. Besonders Weiß ist ein bewährter Klassiker, da es für maximale Helligkeit sorgt und den Raum optisch streckt. Doch auch sanfte Creme- oder Beigetöne sind eine wunderbare Alternative, wenn Sie eine warme und einladende Atmosphäre schaffen möchten. Ebenfalls sehr beliebt sind zarte Pastellfarben wie ein helles Blau, ein sanftes Mintgrün oder ein dezentes Rosé. Diese Farben bringen Frische in den Raum, ohne ihn zu überladen.

Kühle Farben verleihen Tiefe

© Getty Images ×

Während helle Farben den Raum öffnen, schaffen kühle Nuancen Tiefe. Vor allem Blau- und Grautöne haben einen zurückweichenden Effekt, der den Raum optisch vergrößert. Ein sanftes Himmelblau erinnert beispielsweise an den offenen Horizont und vermittelt ein Gefühl von Weite. Zartes Salbeigrün wirkt beruhigend und elegant zugleich, während ein dezentes Lavendel eine geschmackvolle Alternative für alle ist, die etwas mehr Farbigkeit in den Raum bringen möchten, ohne ihn zu überladen.

Besonders wirkungsvoll sind diese Farben, wenn sie mit neutralen Tönen kombiniert werden. Ein hellgrauer Anstrich kann beispielsweise hervorragend mit weißen Möbeln ergänzt werden, um das Gefühl von Offenheit noch weiter zu verstärken.

Farbliche Akzente bewusst setzen

Ein komplett weiß gestrichener Raum kann schnell steril oder langweilig wirken. Um dies zu vermeiden, können Sie mit gezielten Farbakzenten arbeiten. Eine einzelne Wand in einer etwas kräftigeren, aber dennoch kühlen Farbe sorgt für Spannung und Tiefe, ohne den Raum optisch zu verkleinern. Wichtig ist, dass Sie bei der Farbwahl im Raum eine gewisse Harmonie bewahren. Möbel, Kissen oder Vorhänge in ähnlichen Farbtönen können dazu beitragen, das Gesamtbild stimmig zu gestalten und Unruhe zu vermeiden.

Auch Spiegel und glänzende Oberflächen sind ein bewährtes Mittel, um die Raumwirkung positiv zu beeinflussen. Sie reflektieren das Licht und erzeugen so eine zusätzliche Weite. Besonders in kleinen oder dunkleren Räumen kann dies den entscheidenden Unterschied machen.