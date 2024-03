× Dank diesen Tricks lassen wir kleine Räume größer wirken

Trotz wenig Platz können kleine Zimmer mit einigen Tricks im Handumdrehen größer wirken.

Wohnungen und Zimmer werden immer kleiner. Sind die Quadratmeter begrenzt, muss man bei der Einrichtung kreativ werden. Von der richtigen Möbel- und Farbauswahl bis zum richtigen Licht verraten wir, wie wir kleine Räume blitzschnell größer schummeln.

Kleine Räume ganz groß: So gelingt's!

1. Helle Farben

Helle Farben bieten sich in kleinen Räumen besonders an, da sie den Raum für das Auge größer wirken lassen. Neben klassischem Weiß bieten sich auch Beige- und Sandtöne an. Auch ein sehr helles Grau kann zum Einsatz kommen. Das gleiche gilt übrigens auch für Möbel und Deko!

2. Verschiedene Lichtquellen

In kleinen Räumen hängt meistens nur eine große Deckenleuchte. Doch indirekte Beleuchtung mit Lampen und Lichtern aus allen Ecken vergrößert den Raum. Neben der Deckenleuchte sorgen etwa eine schöne Tischlampe, coole Stehlampe oder Kerzen für eine gemütliche Atmosphäre und dekorative Elemente.

3. Multifunktionale Möbel

Versteht sich von selbst! In kleinen Räumen ist jeder Zentimeter wertvoll und Stauraum rar. Multifunktionale Möbel schaffen eine einfache Möglichkeit, Funktionalität und Design zu vereinen. Etwa, ein Bett oder ein Sofa mit extra Stauraum.

4. Spieglein, Spieglein an der Wand

Spiegel reflektieren das Licht und vergrößern enge Räume. Je größer der Spiegel, desto größer auch die Wirkung. Daher sollte in kleinen Räumen mindestens ein Spiegel hängen oder stehen.

5. Die Höhe des Raumes nutzen

Hohe Accessoires und Möbel ziehen Räume optisch in die Länge. Regalsysteme und smarte Lösungen bis unter die Decke schaffen jede Menge Stauraum und schaffen zudem Dimensionen.

6. Weniger ist mehr

In engen Zimmern ist Ordnung halten Pflicht. Unordnung bringt Unruhe mit sich und lässt kleine Räume noch kleiner erscheinen. Daher ist das Aufräumen insbesondere in kleinen Wohnungen und Zimmern wichtig.