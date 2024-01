× Clevere Stauraum-Ideen für kleine Wohnungen

Für zusätzlichen Stauraum in kleinen Räumen gibt es einige praktische Möglichkeiten, die kaum jemand kennt.

Ob große oder kleine Wohnung, genügend Stauraum ist oft Mangelware. Wohin mit den ganzen Dingen? Praktische Möbel und gute Ideen verschaffen mehr Platz in den eigenen vier Wänden. Wir verraten, an welchen Orten man mehr Stauraum herausholen kann.

Stauraum hinter der Tür

© Getty Images ×

Hinter Türen versteckt sich wertvoller Stauraum, der in vielen Haushalten ungenutzt bleibt. Besonders in Bädern, Schlafzimmern oder in Küchen ist die Zimmertür ideal, um sie als zusätzlichen Aufbewahrungsort zu nutzen. An einem Haken an der Schlafzimmertür kann man etwa den Bademantel oder den Pyjama gut verstauen. Hinter der Badezimmertür können Hängekorbe oder Aufbewahrungssysteme befestigt werden, worin Handtücher & Co. verstaut werden können.

Raumhöhe nutzen

Altbauwohnungen sind aufgrund ihrer hohen Raumhöhe sehr beleibt. Die beachtliche Höhe von etwa drei bis viereinhalb Meter bietet in der Theorie reichlich Platz für Stauraum – den allerdings nur die wenigsten auch in der Praxis wirklich nutzen. Möbel mit einem separaten Aufsatz sind dafür wie geschaffen, denn hier werden meist ohnehin nur Dinge verstaut, die selten in Benutzung sind.

© Getty Images ×

Auch Wand- und Hängeregale können beliebig weit oben angebracht werden, solange es die Deckenhöhe zulässt. Auch Übertürschränke können bei Altbau-Wohnungen eine lohnenswerte Stauraummöglichkeit bieten.

Stauraum unter Treppen

© Getty Images ×

Unter Treppen ist oft freier Platz, der sinnvoll genutzt werden kann. Möbel nach Maß, die jeden Millimeter füllen, sind hier eine effektive Lösung. Zwar sind diese nicht immer erschwinglich, aber dafür eine Investition, die sich besonders in kleinen Wohnungen durchaus lohnt.

Dachschrägen nutzen

Flächen unter Dachschrägen bleiben meistens frei, da viele denken, dass dieser Teil der Wohnung nicht genutzt werden könne. Aber auch hier kann man entweder zu Möbeln nach Maß greifen oder ein fertiges Stufenregal für extra Stauraum nutzen.

Soll es kein großes Möbelstück wie ein Schrank oder Regal sein, eignen sich auch einzelne Bretter als Wandregale. Dafür braucht es nur spezielle Halterungen für Dachschrägen sowie Bretter, die Sie sich im Baumarkt zuschneiden lassen können.

Stauraum unter dem Bett

© Getty Images ×

Im Schlafzimmer fehlt es oft an Stauraum. Dennoch müssen mindestens Bett, Kleiderschrank und allerlei Kleinkram untergebracht werden. Wer ein wenig handwerklich begabt ist, hat zwei Stauraum-Optionen: ein eigenes Hochbett mit offenem Stauraum darunter oder ein Bett mit integriertem Stauraum, beispielsweise in Form von Schubladen. Große Auszüge bilden eine Art Schrank in der Horizontalen. Der Trick eignet sich auch für andere Möbel, die Stauraum mitbringen. Etwa eine Couch, ein Tisch oder ein Sitzhocker.