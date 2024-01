× Das sind die schönsten Badezimmer-Trends 2024

Alles wird wärmer, weicher und gemütlicher, denn das Badezimmer wird in diesem Jahr zu unserer persönlichen Wellness-Oase. Hier kommen die angesagtesten Trends für ein modernes Bad im Jahr 2024.

Ein Bad zu renovieren, gehört zu den aufwendigsten Maßnahmen. Doch es gibt auch unkomplizierte Möglichkeiten, einen neuen Look im Bad zu schaffen. Wir zeigen die schönsten Badezimmer-Trends 2024.

Die größten Badezimmer-Trends 2024

Mattschwarze Armaturen

© Adobe Stock ×

Die kontrastreichen Accessoires erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Schwarze Armaturen wirken immer edel und strahlen viel Glamour aus. Sie schaffen Klarheit und lassen anderen Dingen den Vortritt. Zudem sind Fingerabdrücke oder andere Verschmutzungen nicht so leicht erkennbar.

Trendfarbe Grün

© Getty Images ×

Neben Schwarz ist die Trendfarbe für das Bad auch im Jahr 2024 Grün. Ein sattes Waldgrün in Kombination mit Möbeln in Holzoptik, wirkt nicht nur modern und elegant, sondern sorgt für eine ordentliche Portion Gemütlichkeit im Badezimmer.

Trendmaterial Holz

© Adobe Stock ×

Kein Material steht dieses Jahr so sehr im Fokus wie Holz. Im Vergleich zu kalten Fliesen wirkt es warm, einladend, natürlich und gemütlich. Mit Holz im Bad schaffen Sie sich Ihre persönliche Wellness-Oase und sorgen für noch mehr Entspannung. Außerdem trägt Holz zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit bei und sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Hochwertige Marmorfliesen

© Adobe Stock ×

Marmor ist gekommen, um zu bleiben. denn es sorgt für eine frische, elegante, natürliche Note und vor allem für ein Gefühl des Wohlbefindens. Kommen die Marmorfliesen im Großformat zum Einsatz, sorgen sie in jedem Badezimmer für ein Luxus-Upgrade.

Erdtöne im Badezimmer

© Adobe Stock ×

Erdtöne werden in der nächsten Saison ein Comeback feiern und in Badezimmern mit Wohlfühlfaktor eingesetzt. Denn im Badezimmer sollte der gesamte Körper zur Ruhe kommen, also auch die Augen. Dafür eignen sich keine Farben besser als ruhige und warme Naturtöne.

Fugenlose Optik

© Adobe Stock ×

Die Zeiten kleinteiliger Kacheln und unruhiger Fliesenspiegel sind vorbei. Fugenlose Verkleidungsplatten für Boden und Wände ermöglichen einen schlanken, komplett neuen Look aus einem Guss. Durch diesen simplen Trick können kleine Badezimmer gleich viel größer gezaubert werden.