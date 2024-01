Gartentrends: So schön wird 2024 im Garten

Wer schon in Gedanken im Frühling angelangt ist, kann sich von den Gartentrends 2024 Inspirationen für die Zeit im Freien holen. Vom Büro im Garten bis zu Pink im Beet: Das sind die Top 5 Trends für Garten und Balkon.

Es ist so eine Sache mit Trends – manche sind völlig neu, andere wiederum setzen sich nur fort. Wie in den letzten Jahren so gilt auch für 2024: Garten und Balkon werden zum erweiterten Wohnraum für die ganze Familie.

Das sind die schönsten Gartentrends 2024

1. Wohnen im Freien

Der Garten als erweiterter Wohnraum geht in die nächste Runde. © Adobe Stock ×

Von der edlen Sitzgruppe bis zu Pavillon und Küche – der gesamte Außenbereich wird aufgewertet und Grenzen setzt hier nur das Budget. Durchdachte Konstruktionen und edle Materialien sollen das Leben draußen so angenehm wie möglich machen.

2. Arbeiten im Freien

Entsprechend wird auch das Büro in den Garten verlegt. Vom Garden-Office im Container bis zum Tiny House gibt es zahlreiche Lösungen.

3. Selbstversorgung

Selbstversorgen ist auch 2024 die Devise. © Adobe Stock ×

Im Garten oder auf dem Hochbett auf dem Balkon werden Obst, Gemüse und Kräuter aus eigenem Anbau, ganz ohne Chemie, gesät und geerntet.

4. Farbe im Beet

Die pinkfarbene Gaura ist heuer in. © Getty Images ×

In Krisenzeiten steigt die Sehnsucht nach starken Farben. Daher setzen Gärtner gemäß dem „Lipstick-Trend“ auf Pink und Rot bei Stauden und Beeten. Aber auch der Balkon lässt sich mit farbenfrohen Blumenkästen aufwerten. Daher ist die pinkfarbene Gaura heuer "in".

5. Gartentiere fördern

Eine Nützlingswiese im Garten gibt Bienen und Schmetterlingen Lebensraum. Auch insektenfreundliche Saatgutmischungen für Beete und Balkonkästen liegen im Trend. Um insektenfreundlich zu ernten sind Nutztiere wie Bienen, Schmetterlinge & Co zu unterstützen das Ziel. Daher sind chemische Dünger und sterile Gärten out.