× Viel Kleidung, wenig Platz? Tipps für mehr Stauraum im Kleiderschrank

Große Garderobe, kleiner Kleiderschrank: Das Problem kennen die meisten. Falls es Ihnen ähnlich geht, verraten wir hier die besten Tipps für mehr Stauraum.

Viel Kleidung, aber doch irgendwie nichts zum Anziehen? Das könnte daran liegen, dass Ihr Kleiderschrank unaufgeräumt ist. Besonders bei kleinen Kleiderschränken herrscht schnell Chaos. Kleider fallen vom Kleiderbügel, Jeans rutschen nach hinten und im Nirwana des Kleiderschranks findet man nichts mehr. Doch wie lässt sich unsere gesamte Garderobe ordentlich in kleinen Schränken unterbringen? Ganz einfach, indem wir mehr Stauraum schaffen! Wir verraten, wie das gelingt.

Step 1: Alles ausmisten

Um den Kleiderschrank neu ordnen zu können, muss er zuallererst entleert werden. Das kann zwar etwas dauern, doch Sie werden sich wundern was Sie zwischen den Regalbrettern alles finden. Sind alle Schrankleichen gefunden, heißt es erstmal: sauber machen! Glänzt der Kleiderschrank wieder wie neu, können Sie mit dem Sortieren beginnen.

© Getty Images ×

Step 2: In Gruppen ordnen

Ist alles auf dem Bett oder Boden ausgebreitet, lässt es sich am einfachsten fortfahren. Was möchten Sie behalten, was darf weg? Die Kleidung, die Sie im Schrank behalten wollen, teilen Sie nun in Gruppen wie Jeans, Kleider, Tops und Pullover und verstauen Sie in diesen Gruppen wieder im Kleiderschrank. Wer es besonders ordentlich mag, kann die Kleidung sogar nach Farben ordnen.

Step 3: Kleine Helfer besorgen

Was wir in kleinen Kleiderschränken nicht gebrauchen können, ist dickes Ordnungsmobiliar. Große Bügel nehmen unnötig Platz weg und lenken vom Wesentlichen ab, der Kleidung. Dünne, einheitliche Bügel schaffen nicht nur mehr Platz, sondern sehen auch ordentlicher aus. Für kleine Kleidungsstücke wie Unterwäsche oder Bikinis eignen sich Hängefächer, die sich ganz leicht an der Innenseite der Schranktür montieren lassen.

© Getty Images ×

Step 4: Ein Archiv anlegen

Für die Teile von denen Sie sich nur schwer trennen können und die Sie nicht verschenken oder spenden möchten, eignet sich ein Archiv. Auch Kim Kardashian macht von der Methode Gebrauch, denn sie sorgt dafür, dass alte Schätze nicht in Vergessenheit geraten. Von jedem Kleidungsstück, das in das Archiv soll, machen Sie ein Foto und speichern es unter einem eigens dafür angelegten Ordner auf dem Handy. Im Anschluss sortieren Sie die Teile vorsichtig in Boxen nach "Frühling/Sommer" und "Herbst/Winter" und lagern diese im Keller oder auf dem Dachboden. Mit der Digitalisierung fällt es in Zukunft einfacher, sich an alte Kleidungsstücke zu erinnern und sie bei Bedarf wieder zu finden.