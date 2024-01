Das sind die größten Wohntrends für 2024

Die Wohntrends 2024 sind vielfältig, denn so gemütlich und individuell ging es lange nicht zu. Diese fünf Trends werden dieses Jahr bei uns einziehen.

Ein schön eingerichtetes Zuhause macht einfach glücklich. Für frischen Wind in den eigenen vier Wänden ist dieses Jahr ebenfalls gesorgt: Von knalligen Farben bis hin zu dunklem Holz, mit Retro-Einflüssen und Chromoberflächen – das Jahr 2024 hat in Sachen Wohntrends einiges zu bieten. Hier kommen die fünf größten Einrichtungstrends.

Die größten Wohntrends 2024

1. Deko und Möbel aus Chrom

Accessoires aus Chrome sind ein Hingucker im Raum. © Getty Images ×

Chrom ist zurück! Viele Jahre lang war Gold die bevorzugte Wahl in Sachen Einrichtung, jetzt erlebt Chrom ein glänzendes Comeback. 2024 setzen wir auf verchromte Dekostücke: Von der Lampe bis hin zum Kunstobjekt erinnert der makellose Charme an die 1970er Jahre. Kleinere Accessoires wie Kerzenständer oder Schalen setzen Highlights in der Wohnung und lassen sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile integrieren.

2. Vintage-Möbel

Vintage-Möbel überzeugen mit jeder Menge Charakter. © Adobe Stock ×

Der Trend zu Vintage-Möbeln wird auch 2024 noch anhalten. Die Retro-Möbel und Deko im Look der 50er oder 60er Jahre überzeugen mit jeder Menge Charakter und wohliger Nostalgie. Damit die Einrichtung nicht zu altbacken aussieht, ist beim Kombinieren von altmodischen und modernen Elementen Fingerspitzengefühl gefragt. Dafür eignen sich besonders antike Vasen, massive Holzkommoden oder bemalten Porzellanfiguren. Es lohnt sich also einmal auf dem Flohmarkt oder im Vintage-Kaufhaus zu stöbern.

3. Dopaminstil

Der Dopamin-Stil sorgt für gute Laune. © Adobe Stock ×

Lebensfreude pur: Dieses Jahr setzen wir auf knallige Farben und ausgefallene Formen, die unsere Glückshormone aktivieren. Gut umsetzen lassen sich die Dopamin-Farben in Form von Wanddekoration, wie farbenfrohe Gemälde und Drucken an der Wand. Auch mit bunten Tellern, Gläsern und Kissenbezügen werden fröhliche Farbakzente gesetzt. Besonders an grauen Tagen kann eine knallige Inneneinrichtung für eine positive Atmosphäre sorgen und ein Gefühl von Wärme und Glück vermitteln.

4. Dunkles Holz

Dunkles Holz wirkt besonders edel und elegant. © Adobe Stock ×

Dunkles Holz wird derzeit zum absoluten Trendmaterial in der Interior-Branche. Richtig eingesetzt wirkt dunkles Holz sehr edel und stilvoll. Der Fokus liegt darauf, dem Raum Tiefe und Intensität zu verleihen und Wärme auszustrahlen. Besonders beliebt sind dabei die Holzarten Walnuss, Mahagoni, Kirsche oder Teakholz. Ob beim Möbelbau, für die Küche oder das Parkett, das Holz sorgt in allen Bereichen für zeitlose Eleganz.

5. Trendfarbe "Peach Fuzz"

Peach Fuzz ist die Trendfarbe 2024. © Adobe Stock ×

In Sachen Farbtrends lassen wir „Peach Fuzz“ in unser Zuhause einziehen. Der zarte Pfirsichton wurde vom Farbinstitut Pantone zur Farbe des Jahres gewählt, welche behutsame Wärme und Harmonie vermitteln soll. Der Farbton lässt sich wunderbar durch Wandfarben, Wohnaccessoires oder Polsterbezüge in die eigenen vier Wände integrieren.