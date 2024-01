Mehr Ordnung schaffen: Mit diesen Interior-Lösungen klappt‘s

Der Anfang des Jahres ist die Zeit des Aufräumens. So schaffen Sie Platz für Neues und bewahren das Alte sicher auf. Vom Badezimmer bis hin zum Küchenschrank – einfache Lösungen können die Ordnung im Alltag vereinfachen.

Ordnung bringt alles an seinen richtigen Platz und sorgt für Klarheit und Harmonie, so erzeugen Sie auf Anhieb mehr Lebensqualität. Alles soll an seinem Platz sein, denn so wird das Leben nicht nur einfacher, sondern der Wohnraum auch viel schöner und geräumiger. Ob in der Küche, im Badezimmer, im Kleiderschrank oder im Wohnzimmer - jetzt beginnt das große Zusammenräumen. Wir zeigen, wie Sie aufgeräumt ins neue Jahr starten.

Innovative Verstauungsmöglichkeiten

Badezimmer

Das Badezimmer ist unser privater Wellnessbereich, der nicht mit Tuben und Krimskrams überladen werden sollte. Ein ausgiebiges Erholungsbad ist einfach schöner, wenn die Umgebung geordnet ist. Der spanische Badhersteller Inbani setzt auf minimalistisch edle Bäder.

Einbauschrank mit aufgehängten Strato Waschschrank und Spiegel. © Inbani ×

Auch die Garderobe darf ins Badezimmer, denn bekanntlich brauchen wir die Kleidung griffbereit. Perfekt inszenierte Einbauschränke von Inbani lassen das Badezimmer noch wohnlicher werden. Mit LED-Lichtstreifen und Glastüren bringen die Schranksysteme den Luxus-Faktor nach Hause. Inbani ist ein junges Unternehmen mit reichhaltiger Erfahrung.

Gegründet im Jahr 2004 hat sich das Unternehmen dank des festen Glaubens, Produkte zu schaffen, die das Wohlbefinden der Kunden wirklich verbessern, zu einem Innovationsführer entwickelt. Von Badmöbeln bis hin zu Schränken wird alles, was ins Badezimmer gehört, mit hochwertigen Materialien in Spanien produziert. Jedes Produkt wird durch Handarbeit hergestellt.

Küche

Die Schmidt Groupe beschäftigt sich bereits seit 1927 mit dem Thema Ordnung. Der Hauptfokus liegt auf maßangefertigte Küchen, aber die Unterteilung der Räumlichkeiten wird dabei nicht außer Acht gelassen.

Schmidt Küchen nach Maß garantieren Platz für jede Kleinigkeit. © Home Design Schmidt ×

Kleiderschränke und Badmöbel werden ebenfalls angeboten. Schmidt schlägt Ihnen die Umsetzung der Ankleide Ihrer Träume vor und nutzt gleichzeitig die kleinste Ecke aus. Die Schränke werden nach Maß produziert, was zum Beispiel ideal für einen begehbaren Kleiderschrank unter einer Dachschräge ist. Sie selbst können die Anzahl der Nischen mit Kleiderstangen, der festen und verstellbaren Böden, der Fächer für Schuhe, Schubkästen und sonstiger offener und geschlossener Ablagemöglichkeiten wählen. Optimale Kombinationen aus Stil und Funktionalität werden damit geschaffen.

Individuelle Möbelstücke

Das deutsche Unternehmen Interlübke ist einer der wenigen deutschen Premiumhersteller, die ein nachhaltiges Design garantieren. Die Möbel werden als Einzelstücke flexibel an die Bedürfnisse angepasst. Bis ins letzte Detail durchdacht und sorgfältig von Hand hergestellt, werden edle Oberflächen und feine Materialien präzise verarbeitet. Jedes Regal, jeder Schrank und jedes Bett wird in Deutschland hergestellt. Seit Anfang des Jahres bietet Interlübke auch ein neues Einbaukonzept „collect plus“, das durch technische Raffinesse und geschickte Gestaltung, vielfältige Kombinationsmöglichkeiten erlaubt. Variable Front- und Griffvariationen und verschiedene Ausstattungskomponenten im Innenbereich schaffen Ordnung und Ästhetik zugleich.

Auch das Bett kann nach Wunsch Stauraum bieten. © Getty Images ×

Möbellandschaften

Nach der Ordnung kommt der Feinschliff. Wer Raum schafft, hat mehr Zeit für das Wesentliche. Edle Möbel­landschaften oder eindrucksvolle Wandverkleidungen geben dem Zuhause Charakter und Stil.

Schaffen Sie mehr Raum für das Schöne im Leben – sie werden es bestimmt genießen.