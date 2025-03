× Diese neuen Farbtrends machen Lust auf Frühling!

Farben bringen Lebendigkeit und Charakter ins Zuhause. Von mutigen Möbelstücken bis hin zu kunstvollen Akzenten – so sehen ausdrucksstarke Designs aus die Lust auf Schönwetter machen!

Sobald die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster scheinen, steigt unsere Lust, unseren vier Wänden mehr Farbe zu verleihen und sie frühlingsfit zu machen. Denn Farben sind mehr als nur ein Gestaltungselement – sie beeinflussen unsere Stimmung, wecken Emotionen und setzen kraftvolle Statements. Passend zum Frühlingswetter zelebrieren wir den „Mut zur Farbe“ und zeigen, wie kräftige Töne, mutige Kontraste und spielerische Designs unsere Wohnräume in echte Hingucker verwandeln. Von knalligen Möbelstücken über leuchtende Accessoires bis hin zu kunstvollen Leuchten – hier sind einige der spannendsten Designer, die Farbe auf ein neues Level heben.

Extravaganz trifft Farbe

© Bretz ×

Wer Farbe sagt, muss auch Bretz sagen! Die deutsche Designmarke steht für maximalen Komfort, opulente Formen und satte Farben, die jeden Raum in ein Statement verwandeln. Sofas in leuchtendem Smaragdgrün, tiefem Rubinrot oder sonnigem Gelb bringen Charakter ins Wohnzimmer. Besonders ikonisch: die legendären Cloud 7 und Ohlinda Sofas, die mit ihren weichen, organischen Formen und ausdrucksstarken Farbtönen echte Highlights sind.

Farbenfrohe Eleganz für Innen & Außen

Kyo von Francesco Rota ist eine Sitzmöbelkollektion, die aus einem robustem Sassafrasholzgestell besteht. Die Überzüge sind in vielen Farben erhältlich. Preis auf Anfrage, paolalenti-wien.at © Paola Lenti ×

Die italienische Designerin Paola Lenti ist für ihre meisterhafte Farbpalette bekannt, die mit Nuancen spielt und eine harmonische, aber dennoch ausdrucksstarke Atmosphäre schafft. Ihre Outdoor-Möbelkollektionen setzen auf intensive Töne wie Türkis, Pink oder Sonnengelb, kombiniert mit einzigartigen Texturen und hochwertigen Materialien. Ihre Teppiche, Sofas und Stühle zeigen, wie Farbe und Design Hand in Hand gehen und auch im Außenbereich lebendige Akzente setzen können.

Leuchten mit Pop-Art-Charme

Wenn es um kreative Farbgestaltung geht, darf In.es.artdesign nicht fehlen. Die italienische Marke bringt mit ihren farbenfrohen Lampen Licht in den Alltag – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Be.pop-Kollektion erinnert mit ihren kräftigen Farben und verspielten Formen an die Pop-Art-Ära und setzt mutige Farbakzente in jedem Raum. Ob in strahlendem Blau, leuchtendem Orange oder knalligem Pink – diese Leuchten sind nicht nur funktionale Lichtspender, sondern auch echte Design-Statements.

Farben in Bewegung

Bekannt für ihre ikonischen Zickzack-Muster und mutigen Farbkombinationen, bringt Missoni Home Mode in die Wohnwelt. Ihre Wohntextilien, von Teppichen über Kissen bis hin zu Polstermöbeln, sind ein wahres Farbfeuerwerk. Dabei schaffen sie es, kräftige Töne kunstvoll miteinander zu kombinieren und einen lebendigen, modernen Look zu kreieren. Ob als großes Statement oder in kleinen Akzenten – Mut zur Farbe lohnt sich!