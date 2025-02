× Frühlingsdeko 2025: Mit diesen Trends zieht der Frühling bei uns ein

So viel sei verraten: Der Frühling 2025 wird bunt! Wir kennen die schönsten Deko-Trends, mit denen Sie Ihr Zuhause schon jetzt aufblühen lassen.

Um die Vorfreude auf den Frühling zu wecken, können wir unser Zuhause schon jetzt in frische, frühlingshafte Deko hüllen. Freuen Sie sich auf neue Farben, Muster und kreative Ideen, die dem Winterblues den Kampf ansagen. Bereit für einen Hauch Frühlingsfrische in Ihren vier Wänden? Dann entdecken Sie die angesagtesten Deko-Trends 2025!



1. Frühlings-Deko im Glas: Elegante Glasvasen und Dekoschalen

© Getty Images ×

Glasvasen und Dekoschalen sind in dieser Saison unverzichtbare Elemente. Sie verleihen jedem Raum eine luftige Leichtigkeit und setzen Blumenarrangements oder dekorative Objekte stilvoll in Szene. Ob klare, minimalistische Designs oder farbenfrohe Glasvarianten – die Transparenz des Materials harmoniert perfekt mit dem frühlingshaften Ambiente und ist ein echter Hingucker.

2. Farbige Akzente: Dopamin-Dekor

© Getty Images ×

Der Trend des Dopamin-Dekors erobert auch 2025 unsere Wohnräume. Dabei geht es darum, mit kräftigen Farben und mutigen Mustern positive Emotionen zu wecken. Farbtöne wie leuchtendes Gelb, intensives Pink oder lebhaftes Türkis bringen Energie und Fröhlichkeit in Ihr Zuhause. Kombinieren Sie verschiedene Farben und Muster, um eine dynamische und einladende Atmosphäre zu schaffen.

3. Comeback des Setzkastens

Der klassische Setzkasten feiert 2025 tatsächlich sein Revival. Diese vielseitigen Regale bieten Platz für kleine Sammlerstücke, Souvenirs oder Pflanzen und lassen sich individuell gestalten. Ob aus Holz, Metall oder in modernen Farben lackiert – Setzkästen sind sowohl dekorativ als auch funktional und verleihen Ihren Wänden Charakter. Außerdem müssen nicht unbedingt alle Fächer gefüllt sein, das lässt ihn automatisch weniger vollgestopft, sondern lässiger und moderner erscheinen.

4. Vintage-Accessoires

Nostalgie liegt im Trend: Vintage-Accessoires bringen im Frühling Charme in Ihre vier Wände. Ob antike Spiegel, verschnörkelte Bilderrahmen oder alte Kerzenhalter – diese Stücke erzählen Geschichten und setzen einzigartige Akzente. Flohmärkte und Antiquitätenläden sind perfekte Orte, um solche Schätze zu entdecken.

5. Bunte Streifen

Streifenmuster in kräftigen Farben sind ein weiterer Highlight-Trend für den Frühling 2025. Ob auf Tapeten, Teppichen oder Kissen – horizontale oder vertikale Streifen verleihen Räumen Dynamik und Frische. Besonders in Kombination mit neutralen Möbeln können bunte Streifen als Eyecatcher dienen und das Gesamtbild auflockern.

6. Verspielte Räume mit Rüschen

Rüschen und verspielte Details halten diesen Frühling Einzug in die Wohnraumgestaltung. Ob an Vorhängen, Kissenbezügen oder Tischläufern – die zarten Verzierungen bringen eine romantische Note und Leichtigkeit in den Raum. In Kombination mit Pastellfarben entsteht ein harmonisches und einladendes Ambiente.