× Laut Pinterest: Die größten Wohntrends für 2025

Die Wohntrends für 2025 halten einige Überraschungen bereit. Pinterest hat mit seiner jährlichen Analyse "Pinterest Predicts" die angesagtesten Interior-Trends für das kommende Jahr vorgestellt und zeigt, welche Designs uns im nächsten Jahr begleiten werden.

Neben Möbelmessen und Wohnmagazinen bieten auch die häufigsten Pinterest-Suchanfragen spannende Einblicke in die Interior-Trends. Mit weltweit 537 Millionen Nutzer:innen, die regelmäßig nach Inspiration suchen, zeichnet sich ein klarer Geschmackstrend ab: Von der Cherry Vibe Ästhetik bis hin zu Maximalismus: 2025 steht alles im Zeichen von knalligen Farben, verspielten Details und mutiger Gestaltung. Hier sind die herausragenden Trends, die laut Pinterest unser Zuhause im kommenden Jahr prägen werden.

Cherry Vibe: Kirschrot als Trendfarbe

© Getty Images ×

2025 wird knallig – und zwar kirschrot! Die Trendfarbe setzt kraftvolle Akzente in unseren vier Wänden. Ob als Statement-Sofa, auffällige Wandfarbe oder bei kleinen Accessoires wie Vasen oder Polster: Kirschrot bringt Energie und Eleganz in jeden Raum. Pinterest zeigt, dass Nutzer vermehrt nach Ideen suchen, wie sie diese Farbe in Einrichtungsstilen gleichermaßen einsetzen können. Kombiniert mit neutralen Tönen wie Beige oder Gold wird Kirschrot zu einem echten Hingucker.

Surreale Soirees: Fantasievolle Tischdeko

© Getty Images ×

Der zweite große Trend heißt "Surreale Soirees" und bringt Magie in unsere Esszimmer. Inspiriert von surrealen Kunstwerken setzen Gastgeber 2025 auf skurrile Details wie asymmetrische Kerzenständer, Tischdecken mit optischen Illusionen und fantasievolle Beleuchtung. Die Idee ist, mit unerwarteten Formen und Farben eine Atmosphäre zu schaffen, die Gespräche anregt und lange im Gedächtnis bleibt. Pinterest-Nutzer suchen nach Inspirationen, um Dinnerpartys und Zusammenkünfte zu echten Erlebnissen zu machen.

Zurück in die Kindheit: Bunte Möbel und verspielte Details

© Getty Images ×

Ein nostalgischer Trend macht sich 2025 breit: "Zurück in die Kindheit". Dieser Trend bringt eine verspielte Leichtigkeit ins Zuhause, indem Möbel und Türrahmen in leuchtenden Farben gestrichen werden. Pinterest zeigt, dass sich Menschen zunehmend von der Kreativität und dem Mut ihrer Kindheit inspirieren lassen. Warum also nicht die Kommode in einem frischen Gelb oder den Türrahmen in einem zarten Himmelblau gestalten?

Mix & Maximalist: Mehr ist mehr

© Getty Images ×

Minimalismus ist endgültig out. Auch im Jahr 2025 setzt sich der Maximalismus-Trend fort. Dabei werden verschiedene Stile, Muster und Farben kombiniert, um eine einzigartige, individuelle Wohnwelt zu schaffen. Pinterest-Recherchen zeigen, dass Suchen nach "gemusterten Tapeten" und "kühn gemischten Farben" zunehmen. Mutige Muster, extravagante Accessoires und natürlich ganz viel Farbe – alles ist erlaubt, solange es Freude bereitet.

Castlecore

© Getty Images ×

Der Trend "Castlecore" feiert das Comeback des Mittelalters und bringt rustikale Gemütlichkeit in unsere Wohnräume. Charakteristisch sind erdfarbene Töne, luxuriöse Stoffe wie Samt sowie antike Möbelstücke. Pinterest zeigt, dass immer mehr Nutzer nach Ideen suchen, um diesen historischen Charme mit moderner Eleganz zu kombinieren.