× Stylische Tipps um dauerhaft Ordnung in der Wohnung zu schaffen

Smarte Schranksysteme und schöne Farbkombinationen geben dem Zuhause Raum zum Wohnen und ein dynamisches Gesamtbild.

Die sogenannten „Spacemakers“ sind mittlerweile zu dynamischen und vielseitig einsetzbaren Möbelstücken geworden. Regale und Schranksysteme geben den Räumen Tiefe und schaffen simultan mehr Raum für das wohl wichtigste: das Wohnen. Von begehbaren Kleiderschränken bis hin zu individualisierbaren Regalen und Schränken – das Thema Stauraum ist ein ganz wesentliches.

Stylisch Ordnung schaffen

Das italienische Label Zalf bietet Lösungen, die die gestalterischen Möglichkeiten vervielfachen und höchste kreative Freiheit, modernste Technologie und maximale Designanpassung verbindet. Möbel für das Zuhause und den Arbeitsplatz werden gänzlich in Italien hergestellt. Hochwertige Materialien und Liebe zum Detail sind wesentliche Elemente, die Zalf einsetzt, um sicherzustellen, dass die Produkte, die die Fabrik verlassen, jeder Art von Test standhalten und dabei die Sicherheit des Endnutzers höchste Priorität hat.

© zalf.com ×

Die modularen Designs wie zum Beispiel der Flexy begehbare Kleiderschrank kann überall eingesetzt werden. Das Schiebesystem aus broziertem, transparentem Glas mit gebürstetem schwarzem Rahmen, kann nach Maß bestellt werden. So kann der begehbare Kleiderschrank einfach ins Schlafzimmer gestellt werden. Modulare Wand-Paneele können ebenfalls nach individuellem Wunsch bestellt werden. Durch unterschiedliche Höhen und Tiefen wird der Raum gestreckt und gleichzeitig wird mehr Freiraum geschaffen.

© montana.com ×

Montana setzt auf spannende Farbkombinationen. Die Möbel des dänischen Unternehmens haben ein minimalistisches, skandinavisches Design, das zeitlos und stilvoll ist. Klare Linien, schlichte Formen und eine große Auswahl an Farben machen Montana-Möbel zu Designklassikern, die sowohl in modernen als auch in klassischen Einrichtungsstilen gut zur Geltung kommen. Die Vielfalt der Farben trägt dazu bei, dass Montana-Möbel nicht nur funktional, sondern auch visuell ansprechend sind.

© interlübke.com ×

Das deutsche Label Interlübke gilt als der Erfinder des Endlosschranks und ist bekannt für große Lösungen wie das Schranksystem collectplus. Die unverwechselbare Handschrift von Interlübke zeigt sich aber auch in den kleinen Möbeln. Die Herausforderung ist, auf begrenztem Raum sinnvolle Lösungen anzubieten, die solitär funktionieren, sich aber auch in bestehende Konzepte integrieren lassen.

Die modernen Designer zeigen uns, dass ein Schrank oder Regal eben nicht nur weiß sein soll. Trauen Sie sich und setzten Sie auf dynamische Akzente.