Wohnzimmer mit Kamin gestalten: So wird's besonders gemütlich

Wärmendes Feuer garantiert eine besondere Atmosphäre. Die modernen Kamine und Öfen sind energieeffizient und stylisch.

Kamine und Öfen schenken uns nicht nur Wärme sondern auch Gemütlichkeit. Das edle Flammenspiel sorgt für eine wärmende Atmosphäre und ist keineswegs nur schöner Schein. Vom Pelletofen bis hin zum freihängenden Kamin – die modernen Designs gibt es in verschiedenen Formen und Arten.

Bildschönes Flammenspiel

Freihängende und drehbare Kamine sind die Eyecatcher schlechthin. Das französische Unternehmen Focus war das Erste, das die Feuerstelle aus ihrem Mauerdasein befreite, um sie in den Mittelpunkt des Wohnbereichs zu bringen. Die Modelle Ergofocus, Gyrofocus und Domofocus bestechen mit ihrem formschönen Schwebe-Design. Eine sensationelle Neuheit: ihr Flammenspiel entsteht seit diesem Jahr mit Bioethanol. Diese Innovation bedeutet vor allem eine regelrechte Revolution bei der Installation. Da kein externer Schornstein und keine Anschlussarbeiten mehr erforderlich sind, können die Focus-Kamine überall aufgestellt werden: in Wohnungen ohne Abzugsmöglichkeit, unabhängig vom Stockwerk oder sogar in Regionen, in denen das Verbrennen von Holz verboten ist. Die Bioethanol-Befeuerung bietet somit eine völlig neue Freiheit bei der Installation und erweitert die Möglichkeiten für alle Design- und Komfortliebhaber.

Das Kultmodell Ergofocus gibt es nun auch mit Bioethanol. Die Produktreihe, die in Zusammenarbeit mit Ignisial Paris, dem französischen Spezialisten für hochwertige Bioethanolbrenner, und der Marke Focus entwickelt wurde, ist so konzipiert, dass sie batteriebetrieben und somit netzunabhängig ist. Der vollelektronische und sichere Brenner wird dabei über eine Fernbedienung gesteuert. © feuerkristall.at ×

Kamineinsätze

Eck- oder Tunnelkamine sind die geeignete Bühne für ein wunderschönes Holzfeuer. Sie spielen auch ihre Rolle als Feuerinsel perfekt und eignen sich nahezu für jede kreative Inszenierung. Die Feuerraumauskleidung zählt zu den wichtigsten Komponenten eines Kamineinsatzes.Genau für diesen Bereich hat Austroflamm Keramott entwickelt: eine patentierte Feuerraumauskleidung, die es exklusiv für Austroflamm-Kaminanlagen gibt. Durch ein besonderes Verhältnis zwischen Wärmedämmung und Wärmeleitung wird schnell eine hohe Brennraumtemperatur erreicht. Dadurch wird eine saubere und schadstoffarme Verbrennung möglich. Damit sind spezielle Formen ausführbar, wodurch der Kontakt der Feuerraumauskleidung mit dem Brennstoff vermieden wird und sich die Luftströmung verbessert, was der Entstehung der so bezeichneten „cool spots“ vorbeugt.

Platzsparend und perfekt, um das Feuer aus zwei unterschiedlichen Perspektiven im Raum genießen zu können. © austromflamm.com ×

Pelletofen

Mit der Verbreitung von Passivhäusern oder gut isolierten Häusern wird es notwendig, eine Überhitzung der Räume zu vermeiden. Zu diesem Zweck sind Pelletöfen mit niedriger Leistung ideal, da sie das richtige Gleichgewicht zwischen thermischem Komfort und Energieeffizienz bieten und die Isoliereigenschaften dieser Häuser optimal nutzen, ohne Energie und Wärme zu verschwenden. Die Öfen des italienischen Herstellers MCZ verbinden Power mit eleganten Linien. Die preisgünstigen Öfen werden zum Hingucker im Wohnraum.

Knisterndes Feuer führt jedenfalls zu Entspannung, reduziert Stress und wirkt sich regulierend auf den Blutdruck aus. Lassen sie es knistern!