So werden Herbstabende im Freien gemütlich und romantisch

Im September werden die Abende im Garten oder auf der Terrasse kürzer und kühler. Kein Grund für Melancholie: Wir lassen die Flammen tanzen und genießen die stimmungsvolle Atmosphäre.

In den letzten Wochen hat man sich daran gewöhnt, den Tag auf der Terrasse oder im Garten bei einem Sundowner-Cocktail ausklingen zu lassen. Im September werden die Abende zwar kürzer, doch mit geeigneten Licht- und Wärmequellen lässt sich der Außenbereich noch bis in den Herbst hinein genießen.

Laternen, ob mit Kerze oder Solarpanel und LED ausgestattet, setzen auch stimmungsvolle Akzente – ganz ohne Aufwand. © Getty Images ×

Spiel mit dem Feuer

Feuerstellen sind ein Muss für jeden Garten, egal zu welcher Jahreszeit. Das Holz knackt, kracht und knistert, die Flammen züngeln in der Luft, strahlen gleichzeitig Wärme und das unnachahmliche orangefarbene Licht aus. Viele offene Feuerstellen dienen gleichzeitig als Außenöfen und liefern Wärme für Grills. Richtig eingesetzt ist Feuer eine Bereicherung und kann die Schönheit des Gartens noch unterstreichen. Mittlerweile gibt es Feuerschalen in zahlreichen Varianten von romantisch-rustikal bis zu modern-puristisch. Fackeln und Öllampen sind ideal für kleinere Grünflächen sowie die Terrasse.

Wie anno dazumal am Lagerfeuer: Eine rustikale Feuerstelle aus Stein verlangt nach archaischem Zünden von Holz. Hier kann man ganz romantisch den Sommer ausklingen lassen – ob allein, zu zweit oder mit Gästen. © Getty Images ×

Vorsicht!

Feuerschalen sollten möglichst frei, also in angemessener Entfernung zu Brennbarem und nicht im Spielbereich der Kinder aufgestellt werden. Nachbarn dürfen vom Rauch oder Geruch nicht belästigt werden, daher trockenes Holz verwenden. Wasser, Feuerlöscher oder Löschdecke sollten griffbereit sein. Bei hochwertigen Feuerschalen ist die Hitzeentwicklung zum Boden gering, dadurch kann eine Feuerschale auf der Terrasse verwendet werden. Trotzdem ist beim Angreifen Vorsicht geboten, die Schale, in der das Feuer lodert, ist immer heiß! Das gilt auch für sogenannte Feuerkörbe. Diese sind oft kleiner wie Feuerschalen und zeichnen sich durch ein filigranes, elegantes Design aus. Oft werden Feuerkörbe im Eingangsbereich oder auf Stufen eingesetzt. Dabei sollte der Untergrund aus nicht brennbarem Material bestehen, zum Beispiel aus Stein. Feuerkörbe sind von allen Seiten offen, deshalb kann das Feuer immer wieder entfachen oder durch den Wind können Funken fliegen.

In kleinen Gärten sorgt das warme Licht einer Fackel für angenehme Stimmung. © Getty Images ×

Schöner Schein

Fackeln verleihen dem Garten eine verträumte Note. Sie sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich: Modern aus Metall, natürlich aus Holz und Bambus oder bunt aus Wachs. Bei Fackeln mit Glasfaserdocht ist die Flammenhöhe leichter zu regeln. Wer seine Fackel auf die Terrasse stellen möchte, sollte beim Kauf auf einen stabilen Metallfuß achten. Ansonsten kann eine Fackel in einen weichen Boden gesteckt werden. Sie sollte so fest verankert sein, dass sie nicht umkippen kann.

Lampen im Retro-Look, ob mit Öl oder solarbetrieben, liegen im Trend. © Getty Images ×

Ästhetische Öllampen

Romantik in den Garten bringen Öllampen.Sie brennen selbst bei Zugluft und sind leicht zu bedienen. Wenn Sie Kinder haben, sollten Sie aufpassen, dass diese nicht mit dem Lampenöl in Berührung kommen. Hochwertige Öllampen haben extra dafür einen Dochtschutz. Dieser verhindert, dass Kinder mit dem Mund an den Docht kommen. Außerdem sollte die Lampe so hergestellt sein, dass beim Umfallen kein Öl ausläuft. Etwas gesundheits- und umweltfreundlicher ist Biolampenöl. Eine Alternative zu Öl ist Petroleum. Derzeit gefragt sind Petroleumlampen im Retro-Look.

Auch kleine Flammen, etwa von Windlichtern, verlängern den Abend. © Getty Images ×

Stimmungsvolles Licht

Direkt im Sitzbereich können auch kleine Tischfeuer, die mit feuerfestem Glas ummantelt sind, für einen warmen Lichtschein sorgen. Befeuert werden diese mit Bioethanol, welches helle, gelbliche Flammen erzeugt. Weil weder Ruß noch Geruch entstehen, ist Bioethanol besonders angenehm und nachbarfreundlich.

Wer auf das Zündeln mit offenen Flammen lieber verzichtet: Auch mit Tee- oder Windlichtern sowie Solarleuchten kann man ein hübsches Ambiente schaffen und die Abende im Freien noch lange genießen.