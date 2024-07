Kühler Balkon: Wie Sie mit Pflanzen die Hundstage erträglich machen

Wenn die Temperaturen höher klettern, kann es auf Balkon & Terrasse ungemütlich werden. Pflanzen bieten nicht nur Schatten, sondern kühlen auch durch Verdunstung.

Im Schatten einer Platane lässt sich auch der heißeste Sommertag genießen. Für Balkon und Terrasse ist der imposante Baum allerdings leider nicht geeignet. Die gute Nachricht: Auch kleine Außenflächen lassen sich mit Pflanzen effektiv abkühlen.

Bäume sind im wahrsten Sinne des Wortes die Klimaanlagen der Natur. Ahorn, Buche oder Esche eignen sich auch für Pflanzgefäße; sie bringen dann zwar nicht den großen Schatten aber dennoch Abkühlung. Doch muss es gleich ein Baum sein?

Damit Mensch und Tier den Sommer auf Balkon oder Terrasse genießen können, sollten diese üppig begrünt werden – ob mit Sträuchern, Kübel- oder Kletterpflanzen. © Getty Images ×

Durch Verdunstung kühlen

Alle Pflanzen senken die Umgebungstemperatur, indem sie Wasser aus ihren Wurzeln ziehen und es zu ihren Blättern transportieren, wo es als Wasserdampf verdunstet und die Lufttemperatur kühlt. Botaniker nennen diesen Prozess Transpiration.

Es gibt eine Vielzahl von Pflanzen, die helfen können, den Balkon im Sommer zu kühlen. Wählt man die richtigen Gewächse aus und ordnet sie strategisch an. kann man einen angenehmen Außenbereich schaffen, in dem es sich auch an Hundstagen gut entspannen lässt. Entscheiden sollte man sich dabei für Pflanzen, die entweder Hitze, Sonne und noch mehr Hitze lieben oder im Schatten gedeihen, abhängig von den Bedingungen des Balkons.

Vertikal kühlen

Kletterpflanzen wie etwa Glyzinien, Jungfernreben, Efeu und Clematis können auf Spalieren gezüchtet werden, um eine grüne Wand zu schaffen, die Sonnenstrahlen abhält.

An einem halbschattigen Platz sorgt Pieris auf dekorative Art für Abkühlung – für kleine Flächen gut geeignet.

© Getty Images ×

Lavendel und Kräuter wie Minze, Basilikum und Zitronengras bringen zwar eher geringe Kühlung wegen des kleinen Schattenwurfs, sollten aber trotzdem auf dem Sommerbalkon nicht fehlen. Denn sie wirken durch ihren Duft erfrischend, vertragen die Hitze und können bei der Abwehr von Mücken hilfreich sein.

Lavendel und Kräuter wirken zwar nicht so stark kühlend, können aber durch ihren Duft Mücken fernhalten. © Getty Images ×

Robust: Sukkulenten wie Kakteen und Aloe sind ebenfalls eine gute Wahl, da sie nur wenig Wasser benötigen und Hitze und Trockenheit tolerieren. Will man wenig besonnte Ecken begrünen, eignet sich die Japanische Lavendelheide Pieris, auch Schattenglöckchen genannt. Der immergrüne Strauch ist robust und besticht durch wunderschönes Laub, anmutige Blüten und verlässliches Wachstum.