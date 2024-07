× Diese Pflanzen eignen sich als Sichtschutz für Terrasse und Balkon

Keine Lust auf neugierige Blicke? Wer im Garten, auf dem Balkon oder Terrasse ungestört entspannen will, muss nicht gleich eine Trennwand aufstellen. Auch viele Pflanzen lassen sich zum hübschen Sichtschutz umfunktionieren.

Der Garten oder der Balkon ist für viele ein Rückzugsort, an dem man die Seele baumeln lassen kann. Doch wenn der Feierabend von neugierigen Blicken gestört wird, rückt der Traum einer Ruheoase in weite Ferne. Für mehr Privatsphäre sorgen bestimmte Pflanzen, die nicht nur nervige Nachbarn aussperren, sondern auch ein dekoratives Highlight bilden. Am Angebot an Pflanzen wird ein Sichtschutz-Projekt sicherlich nicht scheitern. Hier kommen die besten Pflanzen, die sich wunderbar als natürlicher Sichtschutz eignen.



Hortensie

© Getty Images ×

Hortensien sind ein Klassiker im Garten und können auch gut zu hohen und blickdichten Hecken herangezogen werden. Besonders Rispenhortensien eigenen sich gut, da diese bis zu zwei Meter hoch werden und bei einem Rückschnitt nicht ihren Blütenreichtum verlieren. Hortensien sind winterhart, mehrjährig und blühen, je nach Art vom Sommer bis in den Herbst hinein. Fast alle Arten der Rispenhortensien zeichnen sich durch ihre gute Schnittverträglichkeit aus.

Garten-Hibiskus

© Getty Images ×

Wer es gern bunt mag, liegt mit einem Gartenhibiskus als Sichtschutz genau richtig. Der Hibiskus wächst zwar verhältnismäßig langsam, erreicht im Kübel aber eine Höhe von bis zu zwei Metern. Ein vollsonniger und geschützter Platz ist für die Pflanze ideal. Seine zahlreichen Blüten in Blau, Rosa, Violett oder Weiß blühen von Juni bis September und er gilt als winterhart. Der Strauch wächst eng verzweigt und dicht und die sommergrünen Triebe halten somit nicht nur unerwünschte Blicke, sondern auch die Sonne fern.

Bambus

© Getty Images ×

In Asien ist diese Kübelpflanze als Sichtschutz schon lange beliebt, doch auch in unseren Breiten gedeiht dieser Gartenbewohner gut und ist winterhart. Dabei bildet die majestätische Pflanze dichte Triebe aus und erreicht eine Höhe von bis zu drei Metern. Zudem wächst Bambus sehr schnell und filtert schlechte Luft und Straßenlärm. Die Pflanze ist durchweg anspruchslos, nur ihr manchmal ausuferndes Wachstum muss begrenzt werden.

Flieder

© Getty Images ×

Wer nicht nur einen Sichtschutz haben will, der den Augen schmeichelt, sondern auch der Nase, sollte auf jeden Fall zum Flieder greifen. Die Blütenpracht, die er von Mai bis Juni trägt, macht ihn zum wahren Hingucker. Deshalb ist der Flieder auch als schnellwachsender und anspruchsloser Sichtschutz geeignet. Ein kräftiger Rückschnitt im Herbst sorgt für kompaktes und dichtes Wachstum.

Clematis

© Getty Images ×

Wer nicht ganz so viel Platz zur Verfügung hat, kann auch auf Kletterpflanzen wie die Clematis zurückgreifen. Diese benötigt lediglich ein schmales Gitter, um sich in vergleichsweise kurzer Zeit in die Höhe zu winden und mit ihren Blättern und Blüten einen natürlichen Sichtschutz zu bieten. Die Pflanzen gibt es in vielen verschiedenen Farben und können so perfekt an Ihre Outdoor-Möbel angepasst werden.