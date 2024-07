Hortensien: Wie Sie die Blütenpracht richtig pflegen

Mit ihren dichten Bällen oder großen Rispen sind Hortensien jetzt der Hingucker im Garten oder auf dem Balkon. Die öfter blühende Sorte „Endless Summer“ verlängert die Pracht bis in den Herbst hinein.

Auf dass der Sommer niemals enden möge: Keine andere Pflanze steht so für diesen Wunsch wie die Hortensie. Verständlich, dass die Sorte „Endless Summer“ vom renommierten Züchter Michael A. Dirr besondere Berühmtheit erlangte und zum begehrten Objekt von Hobby-Gärtnern wurde.

Ursprünglich stammt die Hortensie aus Japan. Wegen ihrer barocken Üppigkeit war sie in Europa als Blütenschmuck für Festivitäten des Adels beliebt. Daneben zog sie als robuster Zierstrauch auch in die Bauerngärten ein.

Hortensien verzaubern mit ihren schirmförmigen Blütenständen in wunderschönen Farben und sind im Sommer die Stars im Garten. Das dunkle Blattwerk bildet einen schönen Kontrast zu den pastelligen Blüten.

Blütenmeer aus Kugeln

Auch wenn sie oft in pastelligen Farben auftreten, ist die Devise der Hortensien: Nicht kleckern, sondern klotzen. Ob im Beet oder im Topf auf Balkon oder Terrasse, Hortensien sind keine Grazien und brauchen Platz, um zu wirken. Ihnen gehört der Juli, auch wenn sie je nach Sorte und Auspflanzung vom Frühling bis zum Herbst hinein blühen.

Vielfalt

Hortensien gibt es in zahlreichen Varianten, die sich in Farbe und Wuchsform unterscheiden. Am bekanntesten ist die Bauern- oder Gartenhortensie mit ihren großen Blütenbällen, die in zarten Pastell- oder kräftigen Rosa- und Blautönen erscheinen. Die Dolden können je nach Züchtung bis zu 20 cm Durchmesser erreichen.

Ähnlich, aber etwas kleiner und nicht so dominant sind die Blüten der Teller-Hortensie, die sich daher leichter mit anderen Pflanzen im Garten kombinieren lässt.

Obwohl die Kugelform am meisten verbreitet ist, sind nicht alle Hortensien rund und bunt. Die meist in Weißtönen blühende Rispenhortensie ist besonders frosthart und kommt auch mit Sonne besser zurecht als andere Arten. Da sie weniger barocke Opulenz aufweist, eignet sie sich besser für moderne Gärten.

Hydrangea paniculata hat meist weiße oder cremefarbene Blüten und ist besonders robust.

Eher selten begegnet man der Eichenblatt-Hortensie mit ihren weißen und kegelförmigen Blütenrispen. Ihr Blattschmuck ähnelt dem Laub der Eiche und bringt im Herbst dank Rotfärbung den Indian Summer in den Garten. Auch der Anspruch an Standort und Pflege ist gering, weshalb es sich lohnt, in den Gartencentern Ausschau nach der Eichblatt-Hortensie zu halten.

Der richtige Standort

Die wohl beste Eigenschaft der Hortensie: Sie ist trotz ihrer Schönheit eine anspruchslose Pflanze. Denn viel Pflege brauchen Hortensien nicht. Wichtig ist jedoch der geeignete Standort. Ob im Gartenbeet oder im Topf – die meisten Arten brauchen schattige oder halbschattige Standorte. Am sonnenverträglichsten sind noch die Rispenhortensien. Auch die eichenblättrigen Hortensien kommen mit Sonne besser zurecht als andere Arten.

Die richtige Pflege

Hortensien heißen botanisch „Hydrangea“. Die Pflanzen brauchen daher einen feuchten Boden und ausreichend Wasser, vor allem wenn der Standort etwas sonnig ist. Vor dem Urlaub bedenken: Wird die Hortensie nicht regelmäßig gegossen, geht sie ein. Aber auch Staunässe ist nicht zuträglich für die Pflanzen. In der Hauptblütezeit von Juni bis August sollten Hortensien außerdem noch gedüngt werden, da die üppige Blütenpracht einen hohen Nährstoffbedarf aufweist.

Die Hortensie braucht keinen starken Rückschnitt – ausgenommen Rispenhortensien. Über den Winter können die Blütenstände stehen bleiben und sind dann dekorativer Schmuck bei Frost. Als Topfpflanze kann die Hortensie im Keller überwintern.

Hydrangea macrophylla punktet mit charakteristisch großen Blütenkugeln – beliebt in Blau- und Lilatönen.

Blau ist Trumpf

Hortensien sind wahre Künstler der Schattierung und wechseln die Farbe der Blütenblätter mit dem Alter. Doch nicht jeder Gartenbesitzer hat an dem Farbspiel seine Freude, vor allem wenn es sich um die beliebteste Blütenfarbe bei Hortensien handelt: Blau. Wichtig für den Erhalt der blauen Blüten ist der Boden. Blaue Hortensien brauchen einen pH-Wert von 4 bis 4,5 und das Vorkommen von Aluminium. Hortensien, auch rosablühende Sorten, lassen sich ganz einfach mit Alaun blaufärben. Aluminium-Kalium-Sulfat ist in Apotheken erhältlich und wird einfach dem Gießwasser zugesetzt: Ein Teelöffel pro Liter Wasser. So hält die Blaufärbung noch über Jahre an.