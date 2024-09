× Interior-Must-haves: Die Trendfarben im Herbst 2024

Dramatische Farben, die Leben in unsere Wohnräume bringen: Die Farbtrends 2024 sind aufregend, strahlend und machen Lust auf den Herbst.

Die auffälligste Entwicklung in Sachen Trends 2024 ist, dass wir uns auch im Interieur immer mehr zu dramatischen Farben hinbewegen. Farben, die Leben in unsere Wohnräume bringen und Freude bereiten. Die neutrale Ton-in-Ton-Dekoration ist damit durchbrochen, denn die Farbtrends für die kalte Jahreszeit gehen einher mit unserer Stimmung. Mut zu Veränderung, Hoffnung und Aufbruch – das spiegeln die neuen Must-have-Töne wider. Das Farbenspiel nimmt damit neue Dimensionen an und sorgt für eine bezaubernde Atmosphäre in unseren Wohnräumen.

© Getty Images ×

Blautöne

Stark vertreten in den aktuellen Kollektionen sind unterschiedliche Blautöne – von Himmelblau bis hin zu Kobalt und Indigo. Die Farbe ist gerade im Innenbereich sehr beliebt, denn sie ist nicht nur universell einsetzbar, sie strahlt auch Ruhe aus. Hellere Nuancen können Räume öffnen und erweitern, während die kräftigen Töne zum Eyecatcher werden. Besonders gut harmoniert der Farbton mit natürlichen Materialien wie Holz oder Leinen und erzeugt damit Räume, die Ausgewogenheit und Harmonie ausstrahlen.

Rotbraun

Die Herbstfarbe zieht sich durch alle Kollektionen durch. Wir sehen, dass weiterhin die Natur in unseren Interieur-Trends dominiert und gerade Holz und tiefe Rotbraun-Töne wie auch Orange und Amber erinnern uns an Sonnenuntergänge, an Herbstblätter und generell an die Ästhetik der Natur. Diese warmen und einhüllenden Nuancen eignen sich ideal, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen und in Kombination mit Naturmaterialien wie Stein, Holz und Leder verstärken sie den Eindruck der Rückbesinnung auf das Wesentliche.

© Getty Images ×

Üppiges Grün

Wie von der Natur geschaffen ist diese außerordentlich edle Farbe. Sie ist der Inbegriff von Lebendigkeit und Frische und verleiht den Wohnräumen eine positive und anregende Energie. Der Ton ist ideal für das Arbeitszimmer, das Wohnzimmer oder auch in Entspannungsräumen. Grün ist die perfekte Balance zwischen Dynamik und Gelassenheit.

Pflaume

Das kräftig, warme Lila passt perfekt in den Herbst. Diesen angenehmen Farbton sehen wir nun immer öfter bei den Top-Designern. Das wohnliche Violett regt die Fantasie an und schafft ein Raumgefühl, das elegant und edel wirkt, aber sich dennoch sehr gut einfügt. Gemütliche Sessel in diesem Farbton geben dem Raum Charakter und das gewisse Etwas.

© Getty Images ×

Sandfarben

Natürlich schön und gleichzeitig sehr dezent sind helle Braun- und Beigetöne aus Holz und Naturfasern. Nicht nur im Außenbereich lassen sich die natürlichen Materialien besonders gut einsetzen – auch im Innenbereich schaffen sie die Nähe zur Natur und lassen die Grenzen zwischen draußen und drinnen verschwimmen. Die angenehmen Nuancen sorgen für Harmonie und Ruhe. Kombiniert mit Mustern oder verschiedenen Farben wirken sie dennoch aufregend und vielseitig.

Die Farbtrends für den Herbst bringen frischen Wind in die Welt der Architektur. Sie spielen eine entscheidende Rolle, denn sie revitalisieren, verwandeln und verleihen den Räumen neue Dimensionen. Ein Tipp für Sie: Trauen Sie sich etwas mehr, Sie werden es bestimmt nicht bereuen, denn mit den It-Farben erzeugen Sie Spannung und Harmonie zugleich. Es sind zeitlose Schattierungen, die sich einfach mit anderen Nuancen kombinieren lassen.