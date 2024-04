× Gute-Laune-Farben: Diese Wandfarben machen glücklich

Um die eigenen vier Wände zu einer Wohlfühl-Oase zu machen, spielen vor allem die Farben eine wichtige Rolle.

Dass Farben die Stimmung beeinflussen können und gleichzeitig ein Spiegelbild der Persönlichkeit sind, wissen Sie vermutlich schon. Aber welche Farben stehen für gute Laune und wie bekommt man sie in seine Wohnung transportiert?

Wandfarben können auf jeden Fall genutzt werden, um sich positiv auf die Psyche auszuwirken. Aber auch bunte Dekoelemente zaubern schnell gute Laune. Wir verraten, welche Farben richtige Stimmungsaufheller sind.

Gelb

Gelb ist eine der Farben, die am glücklichsten macht. Der strahlende Farbton erinnert an die Sonne und wirkt auch ähnlich. Gelbtöne fördern nämlich die Bildung des Glückshormons Serotonin, das als Botenstoff für gute Laune dient. Für eine aufmunternde Wirkung eignen sich gelbe Wände hervorragend. Sie sind eine ideale Option für Wohn- und Arbeitszimmer sowie einladende Flure und Eingangsbereiche. Nicht optimal eignet sich Gelb hingegen für das Schlafzimmer. Wandfarben sollten darin eher beruhigend wirken. Wer nicht gleich die Wand neu streichen will kann auf gelbe Deko setzen. Gelbe Kissen, Vasen oder Geschirr bringen den Sommer ins Haus.

Orange, helles Rot und Pink

Ähnlich aufheiternd wie strahlendes Gelb sind warme, leuchtende Farben. Orange, helles Rot oder Pink versprühen Energie und Optimismus. Ob als Wandfarbe oder als kleine Deko-Statements, die aufmunternden Farben wirken insgesamt als Stimmungsaufheller. In etwas helleren Nuancen spiegeln sie Wärme und Sensibilität wieder.

Grün

Grün entspannt und bringt Zufriedenheit in die vier Wände. Hellgrüne Wände imitieren die Farben der Natur und helfen dabei, sich zu konzentrieren. Kräftigere Grüntöne haben einen eher belebenden Effekt und können neue Energie verleihen. Bei neutralen Wänden lassen sich grüne Akzente schon ganz einfach durch Zimmerpflanzen setzen, aber auch Kissen und andere Dekoelemente können schnell für gute Laune sorgen.

Blau

Die Farbe Blau sorgt als Wandfarbe für Ruhe und Entspannung und hat somit ebenfalls eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden. Blaue Accessoires in der Wohnung helfen dabei, sich zu konzentrieren und zu fokussieren. Besonders in der Umgebung des Schreibtisches können blaue Deko-Elemente wahre Wunder wirken. Auch kleine Räume kommen durch blaue Möbel und Accessoires groß raus.