× Diese unerwartete Wandfarbe steigert den Wert Ihrer Immobilie

Wir verraten welche Wandfarbe Ihre Immobilie aufwertet, und von welcher Farbe Sie lieber die Finger lassen sollten.

Welche Wandfarben man für seine vier Wände wählt, sagt viel über die Persönlichkeit und den eigenen Interior-Stil aus. Vor dem Verkauf des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung sollten Sie sich die Wandfarben allerdings nochmal genau überlegen. Denn laut einer Studie von Zillow, einem amerikanischen Online-Immobilienmarktplatz, können bestimmte Farben dazu führen, dass sich Ihr Haus teurer verkauft, während andere Farbtöne das Gegenteil bewirken.

Denn Fakt ist: Farben spielen eine große visuelle Rolle. Potenziellen Käufern signalisieren sie etwa, ob ein Haus modern und auf dem neuesten Stand ist oder heruntergekommen und renovierungsbedürftig.

Graue Wände steigern den Wert Ihrer Immobilie

Laut der US-Umfrage, die auf den Angaben von 4700 tatsächlichen und potenziellen Hauskäufern basiert, besteht eine Verbindung zwischen der Farbe Grau und höheren Angebotspreisen in allen untersuchten Räumen - darunter Küche, Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer. Zum Beispiel kann ein tiefer Steingrauton in der Küche dazu führen, dass ein Haus für etwa 2512 Dollar mehr verkauft wird als vergleichbare Objekte. Durch das Streichen der Wände in einem mittleren Grauton könnte das Angebot sogar noch höher ausfallen, mit einer potenziellen Steigerung von bis zu 2553 Dollar laut der Analyse. Ein ähnliches Szenario zeigt sich im Wohnzimmer: Auch hier könnte eine dunkelgraue Wand zu Angebotspreisen von mindestens 1755 Dollar mehr führen.

Andererseits könnten Käufer für Häuser oder Wohnungen mit weißen Küchen bis zu 612 Dollar weniger bieten.

© Getty Images ×

Worauf beruht dieser Effekt?

Grau hat seit langem einen festen Platz in der Interior-Welt und ist die Trendfarbe schlechthin. Laut den Ergebnissen der Studie werden Käufer in sozialen Medien, im Fernsehen und in Magazinen kontinuierlich mit dunkelgrauen Wänden konfrontiert. Das wiederum führt dazu, dass sie sich in so einer "familiären" Umgebung wohl fühlen.

Zudem spielt auch eine weitere unbewusste Komponente eine Rolle. In der Farbpsychologie vermittelt Grau Ruhe und Zurückhaltung. Insbesondere nach dem Ende der Corona-Pandemie ist der hektische Alltag zurückgekehrt, und Menschen sehnen sich nach einem beruhigenden Rückzugsort. Räume, die in Grau gestaltet sind, können demnach ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln.

© AdobeStock ×

Vorsicht bei grauen Böden und Türen

Man sollte es allerdings nicht übertreiben. Zu viel Grau kann nämlich genau das Gegenteil bewirken. Graue Böden lassen den wahrgenommenen Wert einer Immobilie um etwa 3365 Dollar senken. Auch interessant: Die Daten zeigen, dass potenzielle Käufer einer Immobilie schwarze Haustüren gegenüber grauen Türen bevorzugen.

Ein neuer Anstrich kurz vor dem Verkauf kann sich also durchaus als äußerst lukrativ erweisen.