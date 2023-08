× Diese Wandfarben bringen uns Kraft

Wenn der Herbst wieder an der Türe klopft fühlen sich viele müde und erschöpft. Ein Tapetenwechsel kann Abwechslung bringen.

Mit Hilfe der passenden Wandfarben lässt sich die Stimmung schnell beeinflussen. Emily Simmons, Creative Director bei der Einrichtungsmarke Ruggable, verrät, welche Wandfarben am besten geeignet sind, um eine positive und energetische Raumatmosphäre zu schaffen.

Die Top 5 der energetischsten Wandfarben

Gelb

Die Farbe Gelb ist der hellste Farbton des sichtbaren Spektrums. Sie steht für Licht und Positivität und verleiht einem Raum ein Gefühl von Wärme und Hoffnung. Außerdem steht Gelb für einen scharfen Verstand, Intellekt und Wissbegierde, weshalb sich die Farbe besonders gut für ein Arbeitszimmer oder einen Leseraum eignet.

Blau

Blau gilt allgemein als eine beruhigende Farbe und stand als Farbe des Himmels schon immer mit der Natur in Verbindung. Sie inspiriert uns dazu, im Jetzt zu leben und uns vom alltäglichen Stress zu verabschieden. Besonders Banken und Versicherungen bedienen sich gerne der Farbe Blau aufgrund ihrer neutralen und objektiven Ausstrahlung. Psychologisch verbinden wir mit dem Farbton Ruhe und Vernunft.

Beton

Betonfarben können sich wunderbar für Menschen eignen, die sich nach einem Neustart oder Neuanfang sehnen. Durch ihre beruhigende und harmonisierende Wirkung sind sie eine stabile Basis für das Neue und das Positive. Die stabilisierende Wirkung auf andere Farben kann stärkere Farben im Raum abmildern und weichere Farben erhellen lassen. Beton ist auch von Natur aus ein erdiges Element. Wenn Sie sich für Betonwände entscheiden, können Sie so wunderbar ein Zen- oder Minimalgefühl kreieren oder eine industrielle Kulisse für Ihr Interieur schaffen.

Grün

Grün gilt in der Farbpsychologie als Farbe der Hoffnung und wirkt natürlich und beruhigend. Sie steht für viel Harmonie und Ausgeglichenheit und repräsentiert die Kraft der Natur. Denken wir an Grün, haben wir Bilder von saftigen Wiesen und weiten Wäldern im Kopf, Zufluchtsorte für diejenigen, die neue Kraft auftanken oder Ruhe zu sich selbst finden möchten. Psychologisch betrachtet verbinden wir mit dem Farbton außerdem Leben, Intelligenz und Zufriedenheit sowie Geborgenheit und Liebe. Er löst bei Menschen ein Gefühl von Balance und Toleranz aus und kann in Räumen ein optimales Wohlbefinden kreieren. Eine großartige Ergänzung für ein erhöhtes Wohnzimmer oder eine Bibliothek.

Weiß

Die Farbe Weiß steht für absolute Reinheit und eignet sich hervorragend für Menschen, die ihr Zuhause im minimalistischen Stil halten möchten. Sie verleiht einem Raum eine angenehme Leichtigkeit und Ruhe. In der Farbpsychologie verbinden wir mit dem Farbton Frieden, Ordnung und Reinheit. Genauso wie Grau steht die Farbe Weiß für eine Veränderung im Leben und ist deshalb wunderbar geeignet für einen Neuanfang. Im Zweifelsfall macht sich Weiß immer gut als Grundfarbe, um einen sauberen und erfrischenden Hintergrund zu schaffen. Setzen Sie Kunst und Licht ein, um den weißen Wänden etwas Persönlichkeit zu verleihen.