Diese Farben lassen Ihre Wohnung eleganter aussehen

Um eine Wohnung edel wirken zu lassen, muss sie nicht gleich neu eingerichtet werden. Die richtigen Farben sind entscheidend.

Je nachdem, ob ein Raum optisch lieber warm und gemütlich oder eher modern und kühl wirken soll - mit den entsprechenden Farben ist die gewünschte Stimmung leicht umsetzbar. Dabei ist es einem selbst überlassen, direkt eine ganze Wand neu zu streichen, oder sich zunächst erstmal mit Deko und Accessoires zu spielen. Wir verraten Ihnen, mit welchen Farben Sie Ihre Wohnung sofort elegant und edel aussehen lassen.

Diese Farben gestalten elegante Wohnräume

Sanftes Grau

Grau ist in den vergangen Jahren vermehrt in unsere Wohnungen gezogen – und das mit gutem Grund. Die Farbe, ob hell oder dunkel verleiht dem Zuhause eine elegante Note. Ein heller Grauton erweist sich als ideale Wandfarbe. In kleineren Räumen eigenen sich sanfte Grautöne am besten. Für großzügigere Räumlichkeiten kann es durchaus auch etwas dunkler werden, ohne dass der Raum dadurch an Helligkeit verliert. Um sich vorsichtig heranzutasten eignen sich grau Kissen, Decken oder Vorhänge. Unterschiedliche Materialien und Texturen sorgen dabei für ein harmonisches Gesamtbild.

Beige, Creme und Sand

Zu den klassischen und luxuriösen Farbtönen zählen die verschiedenen Schattierungen von Beige, Creme und Sand. Ob einzeln oder im Zusammenspiel: Diese Farbpalette verleiht dem Wohnraum automatisch eine elegante Atmosphäre. Wichtig hierbei: nicht übermäßig auf natürliche Materialien wie Holz setzen. Obwohl sie visuell zum Farbschema passen mögen, wirken sie eher rustikal als elegant. Hervorragend lassen sich hingegen Materialien wie Glas oder Metall kombinieren.

Hellrosa

Wem Grau oder Beige zu schlicht und eintönig erscheinen, kann mit Rosa etwas Farbe in die eigenen vier Wände bringen. Diese Farbe hat längst nicht mehr nur im Kinderzimmer ihren Platz – sie wirkt auch im restlichen Wohnraum edel und elegant. Ein gedämpftes Rosé eignet sich besonders als Wandfarbe. Aber auch Küchenfronten erstrahlen in diesem Farbton in voller Pracht. Natursteine mit einem Hauch von Rosa sind inzwischen ebenfalls angesagt.

Olivgrün

Etwas intensiver als Rosa ist ein elegantes Olivgrün. Besonders edel wirkt die Farbe in dunkleren Nuancen wie Waldgrün, Olivgrün oder Smaragdgrün. Dunkle Farben lassen einen Raum jedoch optisch kleiner wirken, weshalb sie sparsam eingesetzt werden sollten. In großen Räumen wie dem Wohnzimmer hingegen kann eine dunkelgrüne Wand äußerst edel wirken. Auch Samtkissen oder Stühle in dieser Farbe heben den Raum optisch auf. Zudem verströmt grüner Marmor in der Küche als Arbeitsplatte eine elegante und zugleich moderne Atmosphäre.