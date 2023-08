Schreibtisch-Guide: So gelingen Hausaufgaben

Der perfekte Platz für Kreativität und Entwicklung. Design und Komfort ist auch wichtig für die Kleinen.

Schulstart bedeutet auch für uns Erwachsene neue Aufgaben im Alltag. Wer die Zeit jetzt noch nützt, um alles für den Beginn der Zeit mit Hausaufgaben und viel Papierkram zu besorgen, wird jedenfalls einen einfacheren Sprung zurück zur Normalität erleben.

Der Schreibtisch ist ein wichtiges Möbelstück – auch im Kinderzimmer. Er ist nicht nur funktional, sondern auch ein Ort, an dem Ihr Kind seine Kreativität entfalten und seine Lernfähigkeiten entwickeln kann. Ein Kinder-Schreibtisch sollte daher den Bedürfnissen, aber auch den Proportionen Ihres Kindes gerecht werden. Größe und Höhe des Tisches, genügend Stauraum, das Design und eine ergonomische Sitzposition sind maßgebende Faktoren für den idealen Ort des Lernens.

Je gemütlicher, desto besser

Schöne Designs sollten nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern auch die Freude am Basteln, Schreiben und Lernen fördern. Verstellbare Tische sind ideal für die Bedürfnisse eines heranwachsenden Kindes.

© Ouef NYC Eine klare Formsprache und zeitlose Gestaltung versprechen die Möbel von Ouef NYC. Schreibtisch Brooklyn mit integriertem Stauraum um 756 Euro, Regal Min Library von Ouef um 695 Euro. kinderraeume.com

Mehr Stauraum für Klarheit

Ein aufgeräumter Raum steigert die Konzentration und Produktivität und bietet mehr Luft für Kreativität und Vorstellungskraft. Das heißt nicht, dass nichts im Zimmer stehen darf, doch alles sollte seinen Platz haben. Mit integriertem Stauraum am Schreibtisch können sämtliche Kleinteile, Stifte oder Papier einfach verstaut werden. Darüber hinaus schaffen verspielte Regale eine geordnete, aber auch spannende Umgebung.

© Idimex Integrierte Laden und eine verstell-bare Arbeitsfläche bietet der Kinderschreibtisch Olivia von Idimex. Um 147,45 Euro, home24.at ×

Natürliche, erneuerbare und recyclefähige Materialien

2002 von der Französin Sophie ­Demenge und dem Amerikaner Michael Ryan in New York gegründet, ist Oeuf NYC mittlerweile eine der ersten Adressen, wenn es um wunderschöne, nach­haltig und ökologisch her­gestellte Kindermöbel geht. Die zauberhaften Oeuf-Kindermöbel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und überzeugen durch innovatives Design und hohe Qualität. Oeuf-Möbel werden im waldreichen Lettland produziert. Hier wird nur mit Betrieben zusammengearbeitet, die im Bereich der nachhaltigen Forstwirtschaft zertifiziert sind. Kindermöbel von Oeuf NYC werden aus massivem Birkenholz, baltischem Birkenfurnier und aus ökologischen MDF-Platten gefertigt.

© Richard Lampert Tisch und Stuhl von Richard Lampert. Um 1.286 Euro, dasmoebel.at

Ergonomisch und stabil sollte die Sitzgelegenheit für die Kleinen sein. Die Designwelt bietet viel Komfort und liebliche Entwürfe für das Sitzen beim Lernen. Das italienische Label Magis geht seit 1976 mit seinen innovativen, unverwechselbaren Produkten seinen ganz eigenen Weg. Der Little Big Kinderstuhl von Magis aus der Kinderkollektion überzeugt durch die gleichen Eigenschaften wie ein Stuhl für Erwachsene und ist optisch so gestaltet, dass er vor allen Dingen Kinder anspricht. Die Kombination aus einer leichten, komfortablen Kunststoffschale mit stabilen Holzfüßen fügt sich gut in das Kinderzimmer ein. Dank des einfachen Systems kann der Stuhl in drei verschiedene Sitzhöhen gestellt werden.

Lassen Sie Kinderträume wahr werden und schenken Sie Ihren Kindern einen persönlichen Ort für Kreativitätslust. Jedes Kind hat eigene Vorlieben und genau das macht das Kinderzimmer einzigartig.