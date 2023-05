× So richten Sie das perfekte Kinderzimmer ein

Mit ihrem Family- und Lifestyle-Blog SALON MAMA bietet Isabel Zinnagl Inspiration rund um das Leben mit Kindern. Für LIVE&STYLE verrät die Zweifach-Mami ihre Tipps für das perfekte Kinderzimmer und ihre Must-Haves für kleine Mäuse.

Das perfekte Kinderzimmer ist ein kleines, buntes Universum. Natürliche Materialien, spielerische Details und eine farbenfrohe Farbpalette sorgen für einen Spielraum mit Geschmack. Lifestyle-Bloggerin und Design-Expertin Isabel Zinnagl verrät ihre Interior-Tipps für ein Kinderzimmer, in dem sich Klein und Groß wohlfühlen.

© Isabel Zinnagl / @salonmama ×

Mix & Match

"Bei den Lampen und Möbeln in unseren Kinderzimmern habe ich auf ein zeitloses Design und Farben geachtet. Das Spielzeug, die Stofftiere und natürlich die Kinder bringen ganz viel Farbe in die Kinderzimmer", verrät Isabel, die mit ihrem Blog Inspirationen und Tipps für ein Leben mit Kindern liefert. Die Zimmer ihrer zwei Kinder hat die Design-Expertin hauptsächlich im Scandi-Stil eingerichtet.

Für eine gemütliche Raumgestaltung setzt Isabel auf natürliche Materialien und kuschelige Textilien: "Bei den Möbeln haben wir zurückhaltende Farben mit natürlichen Holztönen gemischt" sagt sie. Um etwas Farbe in den Spielraum zu bringen, setzt Isabel auf "einen Mix aus schönen Wandfarben und coolen Tapeten". Wie etwa diese von Ferm Living:

© Ferm Living Spielerische Tapete mit Tieren. ×

© Wonder & Rah Wonderland Rainbow Print ×

Kuschel-Ecke

Um auch Abends für ihre Kinder eine kuschelige Atmosphäre zu schaffen, setzt Isabel auf indirekte Lichtquellen, wie Lichterketten und kreative Nachtlichter. Eines der Must-Haves von ihr und ihren Kids: "Wir lieben alle die Miffy-Lampe". Auch kuschelige Rückzugsorte, wie einen Betthimmel oder Boden Matratzen mit kuscheligen Pölstern und Decken findet sie in Kinderzimmern toll.

© Lampenmeister Miffy Kinder Leuchte im XL Design, von Mr. Maria

Style-Tipps für ein aufgeräumtes Kinderzimmer

In jedem Kinderzimmer ist der Stauraum besonders wichtig: ob Kommoden, Regale oder Schränke, es sollte genügend Platz sein, um Spielzeug zu verstauen. Hierfür setzt Isabel auf "offene Regale in denen die Bücher und Aufbewahrungskisten Platz haben. Für meine Kinder habe ich die Aufbewahrungskisten von Liewood ausgesucht. Diese gibt es in allen Größen und Farben und sie eignen perfekt für ihre Spielsachen." Das schöne daran, die Kinder können sich alle Spielsachen selbst nehmen und auch beim Aufräumen geht es ganz schnell.

© Jotex PAMPLONA Kinder-Regal