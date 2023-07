So wohnt Wien: Das große Bezirks-Ranking

Eigentum oder Miete, und welche Bezirke sind aktuell gefragt? Eine neue Studie des Immobilienportals FindMyHome.at zeigt, wonach die Wiener:innen in puncto Wohnen momentan suchen.

Inflation, Bestellerprinzip & Co: das Wohnverhalten der Österreicher:innen hat sich in den letzten Jahren enorm verändert. Auch in der Hauptstadt ist das deutlich spürbar. Für die Studie wurden rund 4,4 Millionen Aufrufe auf der Plattform FindMyHome.at über einen Zeitraum von einem halben Jahr (1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023) ausgewertet. Das Ergebnis: Die Nachfrage an innerstädtischen Miet-Immobilien ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen, am absteigenden Ast befindet sich hingegen das Eigentum.

Miete & Eigentum: Das sind die beliebtesten Bezirke in Wien

Ranking Miete Eigentum 1. 1070 1010 2. 1080 1020 3. 1150 1030 4. 1050 1110 5. 1090 1230 6. 1170 1130 7. 1130 1080 8. 1120 1060 9. 1180 1210 10. 1140 1220 11. 1100 1050 12. 1160 1180 13. 1040 1090 14. 1020 1170 15. 1030 1070 16. 1190 1200 17. 1060 1190 18. 1230 1100 19. 1200 1120 20. 1210 1160 21. 1010 1150 22. 1220 1040 23. 1110 1140

Bernd Gabel-Hlawa, Co-Founder von FindMyHome.at, über die wichtigsten Erkenntnisse aus der aktuellen Analyse im Talk:

Was ist in puncto Miete bzw. Eigentum in Wien aktuell besonders gefragt und wo gibt es die größten Veränderungen?

Gabel-Hlawa: In Sachen Miete gibt es unverändert die größte Nachfrage bei Wohnungen unter € 1.000,–. Darüber hinaus verzeichnen wir aber ein Nachfrageplus bei Premiummieten ab € 2.500,–. Leider rückläufig ist die Nachfrage bei Eigentum, wobei hier Premiumimmobilien mit Fokus auf Ferienimmobilien ausgenommen sind.

Wo liegen die größten Erkenntnisse und Überraschungen der aktuellen Statistik?

Gabel-Hlawa: Die Erkenntnis ist, dass die Nachfrage nach städtischen Immobilien um den gleichen Prozentsatz gestiegen ist, wie in Corona-Zeiten Immobilien im Grünen. Nur Häuser in Wiener Grünlagen sind nach wie vor gleich stark gefragt, wie in den letzten drei Jahren. Der Trend „Tiny städtisch“ und „Think Big“ bei Luxusimmobilien hat sich nochmals zum Vorjahr verstärkt.

Wie die Statistik zeigt, ist Rudolfsheim-Fünfhaus inzwischen bei der Miete unter die Top 3 geklettert. Wie erklären Sie sich das?

Gabel-Hlawa: Der 15. Wiener Gemeindebezirk bietet zurzeit ein sehr starkes Mietenangebot – und das im noch halbwegs leistbaren Rahmen. Die Zielgruppe hier sind hauptsächlich Singles und Zweipersonenhaushalte.

Weit abgeschlagen bei der Miete ist hingegen der 1. Bezirk – warum?

Gabel-Hlawa: Im Ersten liegt bei der Vermietung der Fokus auf Büros. Aufgrund der MRG-Regulierung (Mietrechtsgesetz, Anm.) lohnt sich die Vermietung bei Altbauten kaum. Daher ist auch das Angebot entsprechend dünn und im Luxussegment ist nach wie vor Eigentum federführend.

Warum sind die Trend-Lagen bei Miete und Eigentum so unterschiedlich?

Gabel-Hlawa: In der Miete gab es bisher zwei führende Zielgruppen: Junge Leute mit dem Bedarf, zu einem möglichst vernünftigen Preis zu wohnen, sowie Expats mit repräsentativen Wohnungen/Häusern. Nun kommt die sogenannte Mittelschicht stark spürbar hinzu, die von der Eigentumssuche zur Mietsuche wechseln. Hieraus ergibt sich auch eine starke Verschiebung bei den Bezirken im Vergleich zu den Vorjahren – und ein Nachfrageplus von über 30% zu den Vorjahren. Im Eigentum sind die Trendlagen gegenüber den Vorjahren relativ konstant geblieben, nur Simmering ist neu im Top-Ranking. Und, dass es bei den Grünlagen eine leichte Verschiebung nach unten gibt.

Je ein Satz, warum 1070 bzw. 1010 Sieger in der Statistik sind?

Gabel-Hlawa: In 1010 ist alles, was Wien so ausmacht, fußläufig erreichbar. Dazu machen sich die jahrelangen Auszeichnungen zur lebenswertesten Stadt bei internationalen Käufern in puncto Nachfrage bemerkbar. Dahingegen war 1070 einst der „Place to be“ für Bobos, der in den letzten Jahren aber immer mehr ein vielseitiges Publikum begeistert – und ist so zum coolen Luxusbezirk lanciert. Das Nachfrageplus hat Neubau vor allem im exklusiven Mietsegment erzielt – dies hat zum 1. Platz geführt.