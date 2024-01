× Diese 5 Tipps lassen jede Wohnung luxuriös aussehen

Wer in einer Wohnung leben möchte, die hochwertig aussieht, muss nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Mit den richtigen Deko-Tipps sieht die Wohnung luxuriös aus, ohne viel Geld ausgeben zu müssen.

Nicht alle können oder wollen sich sündteure Designermöbel leisten. Glücklicherweise sieht nicht nur kostspieliges Interieur luxuriös aus. Denn auch mit kleinem Geld lässt sich viel aus den eigenen vier Wänden heraushohlen. Die folgenden Tipps lassen jede Wohnung hochwertig aussehen.

Weniger ist mehr!

Der wichtigste Punkt, damit die Wohnung hochwertig aussieht: Nicht übertreiben – weder mit den Möbeln noch mit der Deko. Man sollte unbedingt darauf achten, dass die Räume nicht überladen sind. Natürlich liegen in einer Wohnung, in der man lebt, Sachen herum, diese machen Räume schließlich zu einem Zuhause. Aber hier ganz wichtig: Für diese Dinge sollte man genügend Stauraummöglichkeiten haben, um alles schnell verräumen zu können – und die Wohnung somit hochwertiger aussehen zu lassen.

Ist alles aufgeräumt und ordentlich verstaut, helfen fünf einfache Deko-Tipps, um jeden Raum luxuriös wirken zu lassen:

1. Metallische Akzente

Nicht alles, was glänzt, ist Gold – aber es kann zumindest danach aussehen. Mit ein paar Metallic-Akzenten wird die Einrichtung schnell aufgewertet. Dabei sollte man vor allem auf Accessoires in Kupfer oder Gold setzen – diese wirken bei der Einrichtung besonders edel. Gut macht sich der Look bei Bilderrahmen, Lampen, Kerzenständern, Schubladenknäufen oder auch metallischen Tischbeinen.

2. Hängende Regale

Regale müssen nicht unbedingt auf dem Boden stehen. Von der Decke hängende oder auf der Wand montierte Regale werden zum Eyecatcher. Von der einfachen Hängekonstruktion bis zum schicken Stahlrahmenmodell bieten mittlerweile viele Hersteller passende Regale an. Das Regal fungiert nicht nur als Stauraum für Deko, sondern wird auch selbst zum Deko-Element. Dank der offenen Struktur sind Bücher und Co. trotzdem gut zugänglich.

3. Große Hängeleuchten

Große Hängeleuchten werden in jedem Raum zur Augenweide. Sie sorgen nicht nur für eine besonders luxuriöse Atmosphäre, sondern wirken gerade bei hohen Decken sehr eindrucksvoll.

4. Große Spiegel

Auch große Spiegel werden schnell zum Blickfang. Hier gilt: je größer, desto besser! Spiegel vergrößern den Raum nicht nur optisch, sondern bieten auch ein hochwertiges Ambiente. Besonders edel sind Spiegel mit goldenen Rahmen – genauso edel wirken aber auch Spiegel mit schmalen, minimalistischen Rahmen. Wichtig ist, dass er zum Rest der Einrichtung passt.

5. Deko-Kissen

Deko-Kissen sind nicht nur gemütlich, sondern verleihen der Wohnung auch Charakter. Die Möbel wirken sofort interessanter und der Raum wirkt dadurch schnell hochwertiger. Besonders auf dem Bett oder auf der Couch wirken ordentlich angeordnete Kissen edel und luxuriös.