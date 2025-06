× Nicht Wasser: Welches Getränk Sie bei Hitze wirklich trinken sollten

Von wegen Durstlöscher Nr. 1! Wenn die Temperaturen steigen, greifen wir sofort zur Wasserflasche. Doch laut einer aktuellen Studie ist Wasser bei Hitze nicht die beste Wahl. Um länger mit Flüssigkeit versorgt zu sein, sollten Sie lieber auf ein anderes Getränk setzen.

Bei Hitze sollte man ausreichend Wasser trinken, oder? Forscher:innen der University of St. Andrews im schottischen Fife haben in einem Experiment mit 72 männlichen Probanden untersucht, welche Getränke den Körper am besten mit Flüssigkeit versorgen und wie lange diese Flüssigkeit im Körper bleibt. Das überraschende Ergebnis: Wasser schneidet dabei eher mittelmäßig ab.

Dieses überraschende Getränk ist bei Hitze optimal

Wer sich bei Sommerhitze wirklich gut mit Flüssigkeit versorgen möchte, sollte nicht nur zu Wasser greifen. Denn während pures Wasser den Körper schnell durchläuft und oft rasch wieder ausgeschieden wird, bleiben Getränke wie Milch oder Kokoswasser deutlich länger im Organismus.

Diese Flüssigkeiten enthalten neben Wasser auch Elektrolyte (wie Natrium oder Kalium) und eine gewisse Menge Zucker oder Fett. Der Körper braucht viel länger, um diese Stoffe aus dem Magen abzutransportieren, deshalb bleiben sie länger enthalten. Die Forschenden kamen zu dem Schluss, dass die Kombination aus Nährstoffen und Flüssigkeit die Hydrierung nachhaltig verbessert, besonders bei hohen Temperaturen.

Natürlich bleibt Wasser weiterhin ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Flüssigkeitszufuhr, aber es muss nicht immer die erste Wahl sein, vor allem nicht bei anstrengenden Aktivitäten oder langen Tagen in der Sonne.

Elektrolytreiches Wasser ganz einfach selbst machen

Wer auf Milch verzichten möchte, hat trotzdem viele gute Alternativen. Alkoholfreies Weizenbier, bestimmte Teesorten oder Fruchtsäfte enthalten ebenfalls wertvolle Elektrolyte, die dem Körper helfen, Flüssigkeit besser zu speichern. Noch einfacher: Sie können sich ein elektrolytreiches Getränk selbst herstellen – mit Zutaten, die in jeder Küche zu finden sind:

1 Liter Wasser

6 Teelöffel Zucker

½ Teelöffel Salz

Diese einfache Mischung unterstützt den Flüssigkeitshaushalt besonders effektiv – vor allem bei großer Hitze oder nach dem Sport. Und selbst kleine Ergänzungen im Alltag helfen: Ein Schluck Milch im Kaffee, ein Stück Obst oder Gemüse zum Wasser oder ein kleiner salziger Snack können die Flüssigkeitsaufnahme bereits deutlich verbessern.