× Mückenstich: Mit diesen Hausmitteln hört der Juckreiz auf

Juckreiz, Rötung, Mückenfrust? Keine Sorge – die besten Helfer gegen Stiche finden Sie direkt in Ihrer Küche! Diese Hausmittel kühlen, lindern und helfen schnell bei juckenden Mückenstichen.

Sommer, Sonne, Mückenstich. Kaum sitzt man entspannt im Garten oder liegt am See, hat man auch schon eine juckende Erinnerung an den lauen Abend auf der Haut. Bevor Sie sich wund kratzen oder blind zur Chemie-Keule greifen: Hier kommen die besten Hausmittel gegen juckende Mückenstiche, die Sie garantiert daheim haben – und die wirklich was bringen.

Diese Hausmittel helfen gegen juckende Mückenstiche

1. Essig

Simpel, effektiv und in fast jeder Küche zu finden: Essig hilft durch seinen kühlenden Effekt und seine leicht desinfizierende Wirkung. Einfach ein sauberes Tuch oder Wattepad mit etwas Tafelessig tränken und sanft auf die betroffene Stelle tupfen. Bei Bedarf mehrmals am Tag wiederholen.

2. Zwiebel drauf

Zugegeben, es riecht streng. Aber: Zwiebeln wirken antibiotisch, weil ihr Saft Schwefelverbindungen enthält. Eine frische Zwiebel halbieren und die Schnittfläche für ein paar Minuten auf den Stich legen. Das kühlt, desinfiziert – und riecht nach Großmutters Hausapotheke.

3. Honig & Quark

Was man sonst aufs Brot schmiert, kann auch auf die Haut: Honig wirkt entzündungshemmend und beruhigt gereizte Haut. Magerquark kühlt angenehm. Beide zusammen sind ein echtes Dreamteam. Einfach auftragen, einwirken lassen – fertig.

4. Salzwasser

Ein Teelöffel Salz in einem Glas kaltem Wasser auflösen, dann die Lösung auf den Stich tupfen – oder ein Tuch darin tränken und auflegen. Das Salzwasser kühlt, zieht etwas Flüssigkeit aus der Schwellung und mindert das Jucken.

5. Backpulver-Paste

Mit einem Schuss warmem Wasser zu einer streichfähigen Paste angerührt, bringt Backpulver den pH-Wert der Haut wieder in Balance und wirkt juckreizlindernd. Die Paste direkt auf den Stich geben, kurz einwirken lassen, dann vorsichtig abwaschen.

6. Eis, Kühlpack & Co.

Kälte wirkt gefäßverengend und dämpft so die Histaminausschüttung – also den Stoff, der für das fiese Jucken sorgt. Wickeln Sie Eiswürfel oder Kühlpacks aber bitte immer in ein Tuch, damit’s keine Erfrierungen gibt. Auch eine Packung gefrorenes Gemüse tut im Notfall ihren Dienst.

Die besten Helfer gegen Mückenstiche gibt’s meist schon zu Hause.