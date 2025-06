× Baden ohne Preis: DIe schönsten Gratis-Badeplätze in Österreischs Seen

Sonnen, schwimmen, chillen – und das ganz ohne Eintritt? Ja, das geht! In Österreich warten jede Menge wunderschöne Badeplätze an Seen völlig kostenlos auf euch. Wir zeigen euch 10 Orte, an denen ihr diesen Sommer gratis ins Wasser springen könnt. Handtuch einpacken & los

Sonne auf der Haut, kühles Wasser in den Zehen und das alles – ganz ohne Eintritt. Ja, das gibt’s noch: In Österreich finden Sie jede Menge wunderschöne Badeplätze an Seen, bei denen weder Geldbeutel noch Nerven baden gehen. Kein überteuerter Zugang, keine exklusiven Hotelstrände – einfach Handtuch schnappen und rein ins Vergnügen.

Hier kommt unser Guide für alle, die diesen Sommer in Österreich gratis ins Wasser wollen.

1. Kapuzinerpark – Klagenfurt am Wörthersee (Kärnten)

© Getty Images ×

Mitten in der Stadt, direkt am See: Dieser kleine, öffentliche Badeplatz in Klagenfurt bietet freien Zugang zum berühmten Wörthersee. Ideal für eine schnelle Abkühlung – inklusive Liegewiese, Steg und Seeblick deluxe.

2. Strandbad Toscanapark – Gmunden am Traunsee (Oberösterreich)

© Getty Images ×

Glasklar, eiskalt und richtig fotogen: Der kostenlose Badeplatz beim Toscanapark punktet mit schöner Liegewiese, gutem Zugang ins Wasser und traumhaftem Bergpanorama. Sonnenuntergänge? Traumhaft!

3. Naturbadeplatz Weiden am See (Burgenland, Neusiedler See)

© Getty Images ×

Einfach, natürlich, gut: In Weiden gibt’s freien Zugang zum Neusiedler See, inklusive Holzsteg und flachem Wasser – perfekt für Kinder und entspannte Nachmittage. Und danach? Ein Eis am Seeplatz geht immer.

4. Badeplatz Seewalchen – Parkplatz Ost am Attersee (Oberösterreich)

© Getty Images ×

Türkisblau wie die Karibik, aber mitten im Salzkammergut: Dieser frei zugängliche Platz bietet flaches Ufer, viel Platz fürs Handtuch und einen Badesteg. Besonders schön ab dem späten Nachmittag, wenn’s leerer wird.

5. Badeplatz Dellach am Millstätter See (Kärnten)

© Getty Images ×

Ein Klassiker unter den kostenlosen Seezugängen in Kärnten. Der Badeplatz bietet Schatten unter Bäumen, klares Wasser und manchmal sogar eine Grillmöglichkeit in der Nähe. Und das alles kostenlos? Ja, bitte!

6. Donnerskirchen Naturstrand (Burgenland, Neusiedler See)

Ein Geheimtipp für alle, die Ruhe wollen: Wiesen, Vogelgezwitscher, flacher Einstieg und keine Eintrittskassa weit und breit. Hier lässt sich der Sommer ganz entspannt verbringen – ohne Trubel.

7. Naturstrandbad Weyregg am Attersee (Oberösterreich)

Wer es gern naturnah mag, ist hier richtig. Keine riesige Infrastruktur, aber viel Wasser, Wiese und Ruhe. Der See zeigt sich hier von seiner tiefblauen Seite – perfekt für einen Tagesausflug mit Picknickkorb.

8. Jois – Neusiedler See (Burgenland)

Der Zugang in Jois ist nicht nur gratis, sondern auch überraschend charmant: ein kleiner Steg, einige Bänke und viel Platz zum Abschalten. Ideal für After-Work-Badesessions oder spontane Sprung-ins-Wasser-Momente.

9. Strandbad Seekirchen am Wallersee (Salzburg)

Hier wird’s gemütlich: Seekirchen bietet einen öffentlichen, kostenlosen Zugang zum Wallersee mit flachem Einstieg, Wiese und tollem Blick über den See. Vor allem Familien schätzen diesen ruhigen Spot.

10. Faaker See – öffentliche Liegewiese Drobollach (Kärnten)

Der Faaker See ist türkis wie ein Instagram-Filter – und in Drobollach gibt’s einen gepflegten Badeplatz, der ohne Eintritt zugänglich ist. Wenig Schnickschnack, aber viel Wasserfreude!

Auch an anderen Seen wie dem Mondsee, Zeller See, Faaker See oder Wolfgangsee gibt es kostenlose Badebuchten – mal direkt beim Ort, mal etwas versteckt. Viele Gemeinden weisen sie extra aus – ein Blick auf die Website oder die Info-Tafeln vor Ort lohnt sich.