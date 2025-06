× Gekürt: Das sind die schönsten Campingplätze Österreichs

In den vergangenen Monaten haben Camper aus ganz Europa erneut in großer Zahl für ihre Lieblingsplätze abgestimmt, was die ACSI Awards zu einer der bedeutendsten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche macht. Das sind die besten Campingsites aus österreichischer Sicht.

Fans des Individualurlaubs mit Zelt und/oder Wohnmobil haben es schon lange geahnt: Unsere schöne Alpenrepublik verfügt über die schönsten Campingplätze Europas. Und ein flexibler, individueller Sommerurlaub ist gefragter denn je. Jüngst haben Camper aus ganz Europa für ihre Lieblingsplätze abgestimmt, was die sogenannten ACSI Awards zu einer der bedeutendsten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche macht.

Neuen verschiedene Kategorien

Die Camper konnten in neun verschiedenen Kategorien abstimmen, darunter "Bestes Campingplatz-Restaurant","Bester Campingplatz zum Radfahren" und "Campingplatz mit der schönsten Lage". Darüber hinaus wurden in jedem Land Auszeichnungen für den "Besten Campingplatz" und den "Besten kleinen, feinen Campingplatz" verliehen.

© Getty Images ×

Österreichischer Gewinner

In Österreich wurde das Erlebnis Resort Aufenfeld zum besten Campingplatz des Landes gekürt. Zu Recht, denn im schönen Zillertal erwarten den Gast viele Möglichkeiten bei Spiel, Spaß und Action-Abenteuer.

Das Highlight ist sicherlich der malerisch angelegte Badeteich mit Wasserfall, Holzstegen und einer großzügigen Liegewiese. Zahlreiche Spielplätze und ein großer Kletterwürfel lassen bei den Kids keine Langeweile auf kommen. Die überdachte Skaterbahn, die Trampolinanlage, der Funcourt, zwei Beachvolleyballplätze und der Tret-Gokartverleih sind nur einige der vielen faszinierenden Spielmöglichkeiten.

Klein, aber oho

Die Auszeichnung für den "Besten Campingplatz" in der Kategorie "Klein & Fein" ging an Camping Alpenferienpark Reisach. In Kärnten liegt dieser Campingplatz, umgeben von wunderschöner Natur. Für kleinere Kinder gibt es einen Kinderspielplatz mit Volleyballplatz und die Möglichkeit, auf der angelegten Wasserstraße zu spielen. Der Campingplatz liegt am Südhang des Reißkofel (höchster Berg der Gailtaler Alpen) und hat in den Sommermonaten viele Sonnenstunden zu bieten.

Hundefreundlich

In der Kategorie "Besonders hundefreundlich" punktete der Campingplatz Gerhardhof. Auf einem Sonnenplateau in Tirol genießt man wilde Naturschönheit und vielfältige Sportangebote, u.a. Yogaplattformen (Tipp: Adventure Yoga Retreat von 14. September bis 19. September 2025) und einen Beachvolleyballplatz. Stellplätze, Zelt-und Liegewiese gruppieren sich um einen zentralen See. Und für Hunde gibt es einen eigenen Hundeauslaufplatz im Wald sowie eine Hundedusche im Sanitärgebäude.

© Getty Images ×

Beste Wohnmobilabstellplätze

Zum Sieger in dieser Kategorie wurde Camping Grubhof bei Lofer im Land Salzburg gekürt. Der Campingplatz liegt am Fluss Saalach und begeistert mit traumhafter Lage und räumlicher Großzügigkeit. Viel Freiraum, großzügige XXL-Stellplätze und Mietunterkünfte sowie ein umfangreiches und komfortables Zusatzangebot (Wellness-Alm mit Saunalandschaft und Massageangeboten!) machen den Campingurlaub am Grubhof zu einem herrliche Urlaubserlebnis.

Radfahren

Zum besten Campingplatz für Radfahrer wurde der 50plus Campingpark Fisching in der Steiermark gewählt. Hier sind keine Kinder und Hunde erlaubt, der Platz steht ausschließlich für Erwachsene offen, die Entspannung suchen. Am Schwimmteich, beim Wandern oder Radfahren. Für Letzteres ist der Platz berühmt, ist doch das Murtal ein Mekka für Pedalritter.

Beste Sanitäranlagen

Für seine besten Sanitäranlagen wurde Camping Sölden auf rund 1.400 Metern Höhe ausgezeichnet. Neu sind hier die Privatbäder, welche für noch mehr Komfort sorgen. Und im Green Spa, auf über 500 m2, lässt man aktive Tage beim Biken &Radfahren relaxt ausklingen.

Schönste Lage

In der Kategorie "Schönste Lage" war das Ferienparadies Natterer See erfolgreich. Das Resort liegt inmitten unberührter Natur und doch nur 7 Kilometer von der Landeshauptstadt Innsbruck entfernt. Kids fühlen sich hier besonders wohl: Kinder-und Jugendprogramme, Sport und Unterhaltung, der Topi Kids Club und die phantastischen Wasserwelten mit Aquapark lassen keine Langeweile aufkommen.

Weitere Kategorien

Apropos Kids: In der Kategorie "Schönster Campingplatz für Kinder" reüssierte der Burgstaller Komfort Camping im Kärntner Döbriach. www.burgstaller.co.at Über das beste Campingplatz-Restaurant verfügt Terrassencamping Maltatal in Kärnten. www.camping-maltatal.at Und das beste Campingplatz-Schwimmbad hat das Sportcamp Wofergut.