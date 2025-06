× Dieser italienische Traumsee ist noch ein echter Geheimtipp

Gardasee, Comer See und Co.? Schon alles gesehen und inzwischen restlos überlaufen. Wer stattdessen auf der Suche nach glasklarem Wasser, Ruhe und echtem Dolce Vita ist, sollte jetzt aufpassen: Dieser See hat alles, was das Italien-Herz höherschlagen lässt und das Beste: Kaum jemand kennt ihn!