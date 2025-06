× Die 25 eindrucksvollsten Reiseerlebnisse der Welt – laut National Geographic

Von Vulkanen in Guatemala bis zu Kunstmeilen in Abu Dhabi – National Geographic präsentiert die 25 spannendsten Reiseerlebnisse 2025. Ob Naturwunder, Kulturschätze oder Festivals: Diese Ziele zeigen, wie vielfältig, tiefgründig und faszinierend die Welt sein kann.

Jedes Jahr präsentiert National Geographic mit seiner „Best of the World“-Liste außergewöhnliche Reiseziele und Erlebnisse rund um den Globus. Die Ausgabe für 2025 zeigt: Die Welt hält eine beeindruckende Vielfalt an Abenteuern bereit – von spirituellen Rückzugsorten bis zu wilden Dschungelzügen. Eine Auswahl der 25 spannendsten Erfahrungen, die in Erinnerung bleiben.

25 eindrucksvolle Reiseerlebnisse der Welt

1. Vulkanwanderung in Guatemala

© Getty Images ×

Eine Tour auf den Acatenango-Vulkan bei Antigua eröffnet einen spektakulären Blick auf den benachbarten Volcán de Fuego, der regelmäßig Lava in die Nacht spuckt – ein Erlebnis für Abenteuerlustige mit guter Kondition.

2. Natur pur im Ocala National Forest, Florida

© Getty Images ×

Schwimmen in glasklaren Quellen, Wandern durch uralte Wälder, Wildtierbeobachtungen: Dieses Stück Florida zeigt sich wild und ursprünglich – ein Kontrast zum bekannten Sunshine-State-Klischee.

3. Kulturelle Vielfalt in Bangkok

© Getty Images ×

Die thailändische Hauptstadt überrascht mit neu restaurierten Tempeln wie dem Wat Chaiwatthanaram, kombiniert mit modernen Kunstfestivals – eine spannende Mischung aus Tradition und Gegenwart.

4. Unterwasserwunder in Raja Ampat

© Getty Images ×

Diese abgelegene Inselwelt bietet eines der artenreichsten Meeresökosysteme der Erde. Schnorcheln oder Tauchen inmitten farbenprächtiger Korallenriffe gilt als absoluter Höhepunkt für Meeresfreunde.

5. Festivaltraditionen in Guadalajara

© Getty Images ×

Beim jährlichen Mariachi- und Charrería-Festival wird Mexikos kulturelles Erbe mit Musik, Tanz und Reitkunst zelebriert. Authentischer lässt sich mexikanische Lebensfreude kaum erleben.

6. Rückzug und Ruhe in Italiens Klöstern

© Getty Images ×

Cenobitische Klöster bieten Raum für Meditation, gregorianischen Gesang und künstlerische Stille – ein Ort zum Innehalten inmitten kunstvoller Architektur und jahrhundertealter Spiritualität.

7. Kunstmetropole Los Angeles

© Getty Images ×

Neue Institutionen wie das Lucas Museum of Narrative Art oder Destination Crenshaw verleihen der kalifornischen Metropole eine frische kulturelle Dynamik abseits der bekannten Filmkulissen.

8. Grönland: Zwischen Eis und Inuit-Kultur

© Getty Images ×

Mit neuen Direktflügen wird das arktische Grönland zugänglicher denn je. Eisfjord-Touren, Walbeobachtungen und Einblicke in die Inuit-Kultur bieten Erlebnisse zwischen Natur und Tradition.

9. Traditionelles Japan in Kanazawa

© Getty Images ×

Goldverzierungen, Geisha-Viertel und historische Gärten prägen das Stadtbild von Kanazawa. Ein Ort, der japanische Kultur bewahrt und gleichzeitig in Ruhe genossen werden kann.

10. Transilvanica-Trail in Rumänien

© Getty Images ×

Der 1400 Kilometer lange Wanderweg durch Siebenbürgen erschließt ein Stück Europa, das mit Dörfern, Burgen und wilder Natur sowohl kultur- als auch naturinteressierte Reisende begeistert.

Weitere Reiseerlebnisse im Überblick:

Dschungel auf Schienen: Eastern & Oriental Express, Malaysia

Cerrado, Brasilien: Safari mit Mähnenwölfen & Vogelbeobachtung

Northland, Neuseeland: Tauchen im Poor Knights Reservat, Kiwi-Vögel

Senegal: Kulinarik, Streetfood und Gemeinschaft in Dakar

Haida Gwaii, Kanada: Küstenwanderungen und indigene Kultur erleben

Barbados: Besuch des neuen Heritage Districts zur Kolonialgeschichte

Suru Valley, Indien: Outdoor-Festival im Himalaya mit Klettern

Boise, Idaho, USA: Baskisches Jaialdi-Fest mit Musik, Tanz und Sport

Abu Dhabi, VAE: Guggenheim und Zayed National Museum eröffnen

Murray River, Australien: Flusskreuzfahrt mit Wein, BBQ und Natur

KwaZulu-Natal, Südafrika: Safari im Babanango-Reservat

Stockholmer Archipel, Schweden: Wandern auf dem neuen Inselpfad

Cork, Irland: Musik- und Kulturfestival „Sounds from a Safe Harbour“

Äußere Hebriden, Schottland: Wandern und Radfahren auf dem Hebridean Way

Tunesien: Römische Ruinen in Thugga entdecken

Sarajevo, Bosnien und Herzegowina: Stadt voller Geschichte, Wein & Wildwasser

Ob Naturlandschaften, Kulturerlebnisse oder kulinarische Entdeckungen – die diesjährige Auswahl von National Geographic zeigt die Vielfalt des Reisens in einer sich verändernden Welt.