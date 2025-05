× Ranking enthüllt die stressigsten Urlaubsorte weltweit

Happy City Index: Wien zählt zu den glücklichsten Städten der Welt Das „Institute of Quality of Life” (Institut für Lebensqualität) kürt in seinem jüngsten „Happy City Index” die Städte mit den glücklichsten Bewohnern der Welt. Und offenbar hat der Wiener Grant eine kleine Pause eingelegt, denn auch Wien ist im Ranking weit vorne vertreten.