× Laut Reddit: In diesen Ländern bekommt man am wenigsten für sein Geld

Wer im Urlaub viel erleben und genießen will, möchte sein hart verdientes Geld nicht für mittelmäßige Hotels, langweilige Landschaften oder überteuerte Sehenswürdigkeiten verschwenden. Laut Reddit-Community sollten Sie daher lieber einen Bogen um folgende Reiseziele machen.

Wer verreist, will möglichst viel erleben, genießen und entspannen, ohne dabei das Gefühl zu haben, zu viel für zu wenig bekommen zu haben. Doch nicht jedes Traumziel hält, was Hochglanzbroschüren und Instagram versprechen. In einem Reddit-Thread haben Reisende weltweit ihre Enttäuschungen geteilt – Orte, an denen Preis und Erlebnis weit auseinanderklaffen. Wir zeigen Ihnen die fünf Reiseziele, bei denen laut Reddit-Community das Geld schneller weg ist als das Urlaubsfeeling.

Dubai – Glitzerfassade mit wenig Herz

Wolkenkratzer, Luxushotels, endlose Shopping-Malls – auf den ersten Blick klingt Dubai nach 1001 Nacht in modern. Doch viele Reddit-Nutzer*innen berichten von einer ernüchternden Realität: teure Transportkosten durch schlechte ÖPNV-Anbindung (Uber und Taxis werden zum Dauerbegleiter), ein künstlich wirkendes Stadtbild und wenig authentische Erlebnisse.

Besser stattdessen: Marrakesch oder Oman – mehr orientalisches Flair für einen Bruchteil der Kosten.

2. Ostküste & Mittlerer Westen der USA – Roadtrip mit Leerlauf

Der Traum vom USA-Roadtrip lockt, doch laut vielen Reddit-Stimmen lohnt sich nicht jede Strecke. Vor allem zwischen Chicago und New York droht Langeweile: wenig spektakuläre Landschaften, teure Unterkünfte und hohe Spritpreise.

Besser stattdessen: Die Westküste oder Nationalparks im Westen bieten imposante Natur und echte Abenteuer für den gleichen (oder sogar geringeren) Preis.

3. Nord- und Ostseeküste Deutschlands – Viel Wind für viel Geld

Sehnsuchtsort Sylt? Laut Reddit-Community eher ein teures Missverständnis. Überteuerte, mittelmäßige Hotels und durchwachsenes Wetter sorgen für Ernüchterung. „Warum für die kalte Nordsee zahlen, wenn Südeuropa lockt?“, fragen sich viele.

Besser stattdessen: Kroatien (abseits der Hotspots), Portugal oder Bulgarien – mediterranes Feeling, wärmere Temperaturen und bessere Preise.

4. Schweiz – Teurer Traum in den Alpen

Unbestritten: Die Schweiz ist wunderschön. Aber sie ist auch berüchtigt für Preise, die Urlaubsfreude dämpfen können. Zürich etwa lockt mit Charme, doch bei Hotelrechnungen, Restaurantbesuchen und ÖPNV-Tickets vergeht vielen der Appetit.

Besser stattdessen: Österreich oder Südtirol bieten alpine Landschaften, herzliche Gastfreundschaft – und deutlich moderatere Preise.

5. Rom, Paris, London – Die Klassiker überfüllt und überteuert

Sie gehören zu den meistbesuchten Städten der Welt – und genau das wird ihnen zum Verhängnis. Überfüllte Sehenswürdigkeiten, lange Warteschlangen, hohe Eintrittspreise und kaum noch authentische Erlebnisse prägen laut Reddit-Berichten Rom, Paris und London.

Besser stattdessen: Lissabon, Valencia, Krakau oder Porto bieten Kultur, Kulinarik und Charme – meist ohne Massentourismus und zum halben Preis.