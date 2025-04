× Die unsichersten Mittelmeerstädte: HIER wird man am häufigsten bedroht

In diesen 10 riskantesten Städten sollten Touristen besonders vorsichtig sein!

Marseille, Neapel, Barcelona: Auch im Sommerurlaub 2025 gehören diese beliebten Mittelmeerstädte wieder zu den Top-Destinationen. Doch wer hier seinen Urlaub plant, sollte nicht nur Strände und Sehenswürdigkeiten im Blick haben. Eine aktuelle Kriminalstatistik aus 2025 zeigt, dass in einigen bekannten Urlaubsorten laut dem Kriminalitätsindex besondere Vorsicht geboten ist. Experten warnen vor allem vor zehn Städten, in denen Touristen besonders häufig Opfer von Diebstählen und anderen Straftaten werden.

Urlaubsfallen am Mittelmeer: Hier ist Vorsicht geboten

1. Marseille: Die gefährlichste Mittelmeerstadt

Marseille führt die Liste der gefährlichsten Mittelmeerstädte an. Mit einem Kriminalitätsindex von 65,67 Punkten liegt die Stadt deutlich über dem französischen Durchschnitt. Die Mordrate ist fast doppelt so hoch wie im nationalen Schnitt, und einige Stadtteile erfordern nach Einbruch der Dunkelheit besondere Vorsicht. Ein Urlaub in Marseille bleibt jedoch ein Erlebnis, wenn man einige Sicherheitsvorkehrungen trifft.

2. Neapel: Charmante Metropole mit Risiken

Neapel belegt den zweiten Platz. Die Stadt bietet kulinarische Genüsse und kulturelle Schätze, doch eine hohe Kriminalitätsrate trübt das Bild. Der Kriminalitätsindex liegt bei 62,92 Punkten. Besonders besorgniserregend ist die zunehmende Jugendkriminalität, die weit über das normale Maß hinausgeht.

3. Montpellier: Universitätsstadt mit wachsender Kriminalität

Montpellier, bekannt für seine Universität, ist die drittgefährlichste Stadt. Besonders Taschendiebstähle nehmen zu. In überfüllten Bereichen und öffentlichen Verkehrsmitteln sollten Urlauber besonders aufmerksam sein.

4. Nizza: Schöne Fassade, gefährliche Ecken

Der beliebte Ferienort an der Côte d'Azur steht auf Platz vier. Trotz seiner Strände und dem Luxus verzeichnen die Behörden in der Hochsaison zahlreiche Diebstähle an der Promenade des Anglais. Wertsachen sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben.

5. Athen: Hohe Kriminalitätsrate trotz Kultur

Athen belegt den fünften Platz. Die griechische Hauptstadt weist eine hohe Zahl an Taschendiebstählen auf. Der Kriminalitätsindex liegt bei 55,33 Punkten, und Umfragen zeigen, dass nur 40 % der Einwohner sich sicher fühlen. Besonders in touristischen Gebieten wie Taxis und Restaurants sollten Urlauber vorsichtig sein.

6. Thessaloniki: Kriminalität in Griechenlands zweitgrößter Stadt

Thessaloniki folgt auf Platz sechs und kämpft mit ähnlichen Problemen wie Athen. Besonders in den Abendstunden sollten Touristen in bestimmten Vierteln vorsichtig sein. Trotz der Risiken lohnt sich ein Besuch, wenn man die problematischen Zonen meidet.

7. Barcelona: Hoch im Kurs, hoch im Diebstahl

Barcelona gilt als eine der beliebtesten Reiseziele Europas, landet im Urlaubsfallen-Ranking jedoch auf Platz sieben. Die Stadt ist berüchtigt für Taschendiebstähle, die oft von professionellen Diebesbanden verübt werden. Besonders auf den Ramblas und im Gotischen Viertel sollten Touristen ihre Wertsachen gut im Blick behalten.

8. Bari: Weniger bekannt, aber gefährlich

Bari, eine weniger bekannte Hafenstadt in Süditalien, belegt Platz acht. Die Stadt hat eine hohe Rate an Eigentumsdelikten, und es gibt immer wieder Betrügereien gegenüber Touristen. Aber: Wer wachsam bleibt, kann auch in Bari einen schönen Urlaub erleben.

9. Rom: Die ewige Stadt mit Kriminalitätsproblemen

Rom belegt Platz neun. Die Kriminalität, insbesondere Taschendiebstähle an touristischen Hotspots, ist ein ständiges Problem. Der Bahnhof Termini ist ein bekanntes Ziel für Diebe. Trotz der Sicherheitsrisiken bleibt die Stadt ein faszinierendes Reiseziel.

10. Catania: Organisierte Kriminalität auf Sizilien

Catania, die letzte Stadt auf der Liste, kämpft mit organisiertem Verbrechen und Straßendiebstählen. Besonders vorsichtig sollten Touristen bei Taxifahrten und bei der Bezahlung von überhöhten Preisen sein. Mit der richtigen Vorsicht kann man jedoch auch hier einen unvergesslichen Urlaub genießen.