× Hotelier verrät: So schön ist Athen im Frühling

Der Salzburger Gerald Krischek ist neuer General Manager im traumhaften One&Only Aesthesis, an Athens Riviera gelegen. Im Interview verrät er seine Geheimtipps für die Hellas-Hauptstadt und warum sich ein Check-in im urbanen Strandresort besonders lohnt.

Ein Österreicher ist der neue General Manager des atemberaubenden One& Only Aesthesis an Athens wunderschöner Riviera. Im ersten großen Interview verrät Gerald Krischek was ihn antreibt, warum das One&Only Aesthesis so außergewöhnlich ist und man im Frühling unbedingt einen Städte-Trip in die Hellas-Hauptstadt planen sollte...

Sehr geehrter Herr Krischek, Sie leiten jetzt das One&Only Aesthesis in Athen. Könnten Sie kurz Ihren bisherigen Werdegang skizzieren?

KRISCHEK: Bevor ich zu One&Only Aesthesis kam, hatte ich das Privileg, das Prince de Galles in Paris zu leiten, ein Hotel, das für seinen tadellosen Service und seine wertvollen Auszeichnungen bekannt ist. Im One&Only Aesthesis leite ich ein preisgekröntes Resort, das zeitgenössische Eleganz mit dem reichen kulturellen Erbe Griechenlands in Einklang bringt. Ich leite ein Team, das sich dem persönlichen Service verschrieben hat, und stelle sicher, dass jeder Aspekt unseres Resorts unser unermüdliches Engagement für Qualität und Raffinesse widerspiegelt und die unglaubliche Marke One&Only zum Leben erweckt.

© One&Only Aesthesis ×

Warum sollte man im Frühling nach Athen? Was sind Ihre persönlichen Highlights und To Dos?

KRISCHEK: Athen im Frühling ist wirklich bezaubernd. Die Stadt erwacht mit pulsierender Energie, wenn die Natur blüht und die Mittelmeersonne die antiken Wahrzeichen in goldenes Licht taucht. Das Wetter ist ideal - warm und doch angenehm -, um die reiche Geschichte und die lebendige Atmosphäre der Stadt zu erkunden, ohne die Menschenmassen der Hochsaison. Geschichtsliebhabern bietet ein Besuch der Akropolis und ihres weltberühmten Museums zu dieser Jahreszeit ein intimeres Erlebnis, bei dem man die Pracht des Parthenon mit weniger Besuchermengen bewundern kann.

© Getty Images ×

Bei einem Spaziergang durch die bezaubernden Straßen von Plaka können Sie versteckte Innenhöfe, traditionelle Tavernen und neoklassizistische Villen entdecken, die mit blühenden Bougainvillea geschmückt sind. Abgesehen von den historischen Stätten ist der Frühling eine großartige Zeit, um die Riviera von Athen zu erkunden.

Vom One&Only Aesthesis aus können Sie eine Kreuzfahrt bei Sonnenuntergang unternehmen oder eine malerische Fahrt entlang der Küste zum Poseidontempel am Kap Sounion genießen, wo der Blick über die Ägäis einfach atemberaubend ist. Ein kulturelles Erlebnis ist der Besuch des Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, das eine Mischung aus moderner Architektur, Kunst und Grünf lächen bietet -ideal für einen gemütlichen Nachmittag.

Was ist das Besondere am One&Only Aestheis? Warum sollte man in dieses Resort? Und für welchen Urlaubstyp ist das Resort besonders geeignet?

KRISCHEK: Das One&Only Aesthesis ist ein seltenes Juwel an der Athener Riviera, das eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe am Meer und kultureller Vielfalt bietet. Unsere erstklassige Lage ermöglicht es den Gästen, das Beste aus beiden Welten zu genießen: eine ruhige Strandpromenade, nur eine kurze Fahrt vom historischen Zentrum Athens entfernt. In nur 30 Minuten können die Gäste die Akropolis, die pulsierenden Viertel Monastiraki und Kolonaki erkunden oder erstklassige Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants genießen.

Das Resort selbst ist ein Reiseziel für sich. Mit einem unberührten Privatstrand, üppig angelegten Gärten und einem atemberaubenden Blick über den Saronischen Golf bietet es ein Gefühl von Exklusivität und Ruhe. Unsere kulinarischen Erlebnisse zelebrieren die lebendigen Aromen des Mittelmeers, von raffinierten Strandrestaurants bis hin zum dynamischen Ambiente des Manko Athens, das von morgens bis abends geöffnet ist. Ein Highlight unseres Resorts ist das renommierte Guerlain Spa, das maßgeschneiderte Behandlungen anbietet, die modernste Ästhetik mit ganzheitlicher Wellness verbinden.

Haben Sie einen persönliche Tipp in der Stadt?

KRISCHEK: Wenn Sie auf der Suche nach einem einzigartigen kulinarischen Erlebnis sind, empfehle ich Ihnen das Varoulko Seaside in Mikrolimano, ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant, in dem die frischesten Meeresfrüchte mit einem atemberaubenden Blick auf den Yachthafen gepaart werden. Das Dexameni Café in Kolonaki bietet ein charmantes Ambiente, in dem Sie inmitten von Einheimischen und Künstlern traditionelle griechische Meze und Wein genießen können.

Ein weiteres Muss ist das Little Tree Books & Coffee in Koukaki, ein gemütliches Buchcafé, das sich perfekt für einen entspannten Vormittag eignet. Kunstliebhaber sollten das Benaki-Museum für griechische Kultur besuchen, während Liebhaber zeitgenössischer Kunst sich im EMST (Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst) inspirieren lassen können. Zum Einkaufen bietet die Ermou-Straße eine Mischung aus internationalen und einheimischen Marken, während in der Voukourestiou-Straße Luxusdesigner zu Hause sind und auf dem Monastiraki-Flohmarkt einzigartige Antiquitäten und handgefertigtes Kunsthandwerk zu finden sind.