× Wochenend-Trip: Die besten Städte im Frühling 2025

Plagt auch Sie das Fernweh, aber es fehlt die Zeit? Wir stellen acht Kurztrips in die angesagtesten Städte Europas vor, die uns in diesem Frühjahr mit Kultur, wunderschönen Parks, tollen Shopping-Möglichkeiten oder großartigen Sehenswürdigkeiten begeistern.

Sie möchten ein Frühlingswochenende in einer europäischen Stadt genießen? Nachstehend finden Sie die schönsten Citys, die man unbedingt gesehen haben muss. Und zudem alle Events, die den Frühling hier noch schöner machen.

Amsterdam

© Getty Images ×

Der Frühling ist die wohl beste Jahreszeit, um der holländischen Hauptstadt einen Besuch abzustatten. Während des Tulpenfestivals erblühen tausende Tulpen in der ganzen City und der Keukenhof Tulpengarten ist vom 20. März bis zum 11. Mai 2025 geöffnet. Die Farbenpracht lässt sich in allen Gärten und Parks der Stadt bewundern, auch in zahlreichen Museen der City dreht sich alles um die Tulpe. Sogar ein spezieller Guide mit Tulpengarten-Touren ist erhältlich. Wer gerne feiert, sollte die Stadt am 26. April besuchen: An diesem Tag wird der Königstag zelebriert, eine der größten und farbenfrohsten Partys der Niederlande, mit acht offiziellen Musik-Festen und coolen Acts in der ganzen Hauptstadt.

Lissabon

© Getty Images ×

Lissabon bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne. Der Frühling ist perfekt für einen Besuch der portugiesischen Hauptstadt bei angenehmen Temperaturen. Flanieren Sie beispielsweise durch Alfama und Bairro Alto, die ältesten Viertel der Stadt, die für bezaubernde, verwinkelte Gassen bekannt sind. Oder Sie genießen die Uferpromenade, spazieren entlang des Tejo und genießen die Frühlingssonne auf der Praça do Comércio, einem der schönsten Plätze Lissabons. Und eine Bootstour auf dem Tejo ist eine Möglichkeit, die Stadt aus einer anderen Perspektive zu entdecken und die Schönheit Lissabons in vollen Zügen zu genießen. Viele Touren führen vorbei an der beeindruckenden Ponte 25 de Abril und dem Cristo Rei-Denkmal.

Paris

© Getty Images ×

Paris ist im Frühjahr Genuss pur. Abseits bekannter Sights wie Louvre, Eiffelturm und Notre-Dame kann man die Champs-Élysées jetzt einmal im Monat autofrei genießen, die berühmteste und prachtvollste Avenue der Welt ist im Frühling für Fußgänger, Inlineskater und Radfahrer geöffnet. Auch in Sachen Parks hat Paris die Nase vorn: Mit dem Jardin des Tuileries vor dem Louvre oder dem Jardin du Luxembourg mit seinem romantischen Medici-Brunnen. Unser Tipp: Picknick am Canal Saint-Martin, einer Wasserstraße im nordöstlichen Teil von Paris. Machen Sie es wie die Einheimischen, und feiern Sie mit einer Flasche Rotwein in wunderschöner Umgebung bis in die späten Abendstunden (Metrostationen Jacques Bonsergeant oder République).

London

© Getty Images ×

Auch die Brit-Hauptstadt ist im Frühling ein Hit. Die unzähligen Gartenanlagen zeigen sich jetzt von ihrer prachtvollsten Seite, besonders schön der Hyde Park und dessen Angebot: See, Serpentine Gallery, Princess Diana Memorial-Brunnen und ein toller Spielplatz für Kinder. Zu Ostern bietet die Brit-Hauptstadt viele familienfreundliche Events, Aktivitäten und reduzierte Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel. Garantierte Party-Atmosphäre herrscht während des London Marathons am 27. April. Die Läufer laufen von Greenwich und Blackheath bis zum Buckingham Palace und kommen an einigen der berühmten Wahrzeichen Londons vorbei, wie London Eye und Tower of London. Und auch am Trafalgar Square herrscht Feierstimmung: Zum St. George’s Day am 20. April finden hier beispielsweise viele Paraden und Aktivitäten für Kinder statt.

Barcelona

© Getty Images ×

Wer schon im Frühling Lust aufs Meer hat, ist in der katalonischen Hauptstadt richtig. Immerhin verfügt die City laut National Geographic über die besten Stadtstrände der Welt. In Beach-Nähe wohnt man in den Vierteln Barceloneta oder Vila Olímpica. Frühlingslaune kommt aber auch im authentischen Viertel Gràcia auf, wo sich auch der herrliche Parc Guëll von Gaudí befindet. Stadtparks gibt‘s hier auch einige. Wir lieben den Parc de la Ciutadella (hier kann man Ruderboote mieten oder den Zoo besuchen) und den Laberint d’Horta mit vielen Statuen, Brunnen und einem Irrgarten.

Athen

© Getty Images ×

Eine fasziniernde Kombi aus Antike und Moderne lockt in der griechischen Hauptstadt. So kann man im Frühling bei angenehmen Temperaturen die Akropolis besuchen (am besten mit einem erfahrenen Guide). Oder auch durch das trendige Viertel Glyfada (das glamouröse Tor zur Athener Riviera!) mit seinen coolen Boutiquen und Marmorpflastern flanieren und einen Espresso in einem der vielen Coffeeshops genießen.