Familienurlaub geplant, aber noch keine Idee wohin? Diese 10 Städte in Europa bieten Spaß, Abenteuer und Kultur für Groß und Klein – von Burgen in Schottland bis hin zu Stränden in Spanien. Perfekt für unvergessliche Erlebnisse mit den Kindern.

Ein Familienurlaub soll Spaß für alle bieten – und genau das garantieren diese Reiseziele! Laut Condé Nast Traveller gibt es in Europa zahlreiche Orte, die besonders kinderfreundlich sind. Ob Natur, Kultur oder einfach nur Abenteuer – diese Top 10 Städte sind perfekt für kleine (und große) Entdecker!

Die 10 besten Reiseziele in Europa für Familien mit Kindern

1. Amsterdam, Niederlande

© Getty Images ×

Amsterdam ist wie gemacht für Familien: Die Stadt ist kompakt, gut mit dem Fahrrad erkundbar und steckt voller spannender Attraktionen. Kinder lieben das NEMO Science Museum, wo sie experimentieren und forschen können. Eine Bootsfahrt durch die Grachten bietet eine entspannte Möglichkeit, die Stadt vom Wasser aus zu erleben. Tierfreunde sollten einen Abstecher in den Artis Zoo machen, während das Anne-Frank-Haus eine wichtige Geschichtsstunde für ältere Kinder ist. Und wer zwischendurch eine Pause braucht, entspannt in einem der vielen grünen Parks.

2. Brügge, Belgien

© Getty Images ×

Brügge ist eine Postkartenstadt, die wirkt, als sei sie einem Märchenbuch entsprungen. Die charmanten Kopfsteinpflasterstraßen und Grachten sorgen für eine romantische Atmosphäre – aber auch Kinder kommen hier auf ihre Kosten! Eine Bootstour durch die Kanäle ist ein Muss, genauso wie ein Besuch im Choco-Story Museum, wo man alles über die Herstellung belgischer Schokolade lernt. Wer hoch hinaus will, sollte den Belfried-Turm erklimmen – die Aussicht über die Stadt ist einfach fantastisch. Und natürlich gibt es überall köstliche belgische Waffeln, die eine süße Pause versprechen.

3. Reykjavik, Island

© Getty Images ×

Reykjavik ist das perfekte Ziel für abenteuerlustige Familien. Hier erleben Kinder die Natur hautnah: Sie können in heißen Quellen baden, sprudelnde Geysire bestaunen und beeindruckende Wasserfälle wie den Gullfoss oder Seljalandsfoss entdecken. Ein Highlight für die Kleinen ist die Walfischbeobachtungstour, bei der sie diese sanften Riesen aus nächster Nähe sehen können. Wer sich für die Nordlichter interessiert, sollte im Winter reisen – mit etwas Glück tanzen sie am Himmel und sorgen für ein unvergessliches Schauspiel.

4. Bilbao, Spanien

© Getty Images ×

Bilbao ist eine moderne, kinderfreundliche Stadt an der spanischen Nordküste, die Kultur und Entspannung perfekt verbindet. Das berühmte Guggenheim-Museum begeistert nicht nur Erwachsene – die interaktiven Ausstellungen sind auch für Kinder spannend. Danach geht es an den Strand oder in den Doña Casilda Park, wo es Spielplätze und Platz zum Toben gibt. Kulinarisch überzeugt Bilbao mit seinen Pintxos – kleinen, bunten Tapas-Häppchen, die auch Kindern schmecken.

5. Edinburgh, Schottland

© Getty Images ×

Edinburgh ist eine Stadt voller Geheimnisse und Geschichte – perfekt für neugierige Kinder! Das Edinburgh Castle thront majestätisch über der Stadt und bietet einen fantastischen Ausblick. Wer es gerne gruselig mag, kann auf eine Geistertour durch die unterirdischen Gassen der Altstadt gehen. Spannend für junge Entdecker ist auch das National Museum of Scotland, wo Dinosaurier, Raketen und Roboter auf sie warten. Und natürlich gibt es überall gemütliche Cafés mit Scones und heißer Schokolade für eine Pause zwischendurch.

6. London, England

© Getty Images ×

London ist ein Paradies für Familien! Es gibt unzählige kostenlose Museen wie das Natural History Museum, wo man Dinosaurierskelette bestaunen kann, oder das Science Museum, das mit interaktiven Experimenten begeistert. Ein Besuch im Harry Potter Studio ist ein Muss für kleine Zauberfans. Wer die Stadt von oben sehen möchte, fährt mit dem London Eye oder spaziert über die Tower Bridge. Und nach so vielen Erlebnissen kann man im Hyde Park eine Pause einlegen und die Eichhörnchen füttern.

7. Brighton, England

© Getty Images ×

Brighton ist ein klassisches britisches Seebad und genau der richtige Ort für einen entspannten Familienausflug ans Meer. Der berühmte Brighton Pier mit seinen Fahrgeschäften, Spielautomaten und Zuckerwatte sorgt für Nostalgie pur. Am Kiesstrand kann man Steine sammeln oder im Sommer eine Runde baden. Das Sea Life Centre bringt Kindern die faszinierende Unterwasserwelt näher, und die bunte North Laine lädt zum Bummeln ein. Brighton ist ein entspannter, fröhlicher Ort mit einem Hauch britischem Retro-Charme.

8. Verona, Italien

© Getty Images ×

Ja, Verona ist als Heimat von Romeo und Julia bekannt, aber auch für Familien ist die Stadt ein Traumziel. Die Altstadt mit ihren engen Gassen, bunten Häusern und gemütlichen Plätzen ist wunderbar zu Fuß erkundbar. Ein echtes Highlight ist die römische Arena, die immer noch für Opern und Konzerte genutzt wird – ein kleines Kolosseum mitten in der Stadt! Und natürlich gibt es in Italien jede Menge Pizza, Pasta und Gelato – was braucht man mehr für einen gelungenen Familienurlaub?

9. Zürich, Schweiz

© Getty Images ×

Zürich ist nicht nur ein Finanzzentrum, sondern auch ein wahres Paradies für Familien. Im Sommer kann man am Zürichsee baden oder eine Bootsfahrt unternehmen. Der Zoo Zürich zählt zu den besten in Europa und begeistert mit einer riesigen Elefantenanlage und einem Regenwaldhaus. Technik- und Zugfans sollten das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern besuchen, wo es interaktive Ausstellungen und echte Lokomotiven gibt. Und natürlich darf ein Besuch in einer traditionellen Schweizer Schokoladenmanufaktur nicht fehlen!

10. Oslo, Norwegen

© Getty Images ×

Oslo ist ein wahres Paradies für naturbegeisterte Familien! Im Fram-Museum können Kinder ein echtes Polarschiff erkunden, und im Wikingerschiffmuseum gibt’s über 1.000 Jahre alte Schiffe zu bestaunen. Der Vigeland-Park ist perfekt für einen Spaziergang zwischen riesigen Skulpturen. Wer Lust auf ein echtes Abenteuer hat, macht einen Ausflug in die norwegischen Fjorde – die perfekte Mischung aus Stadt und Natur!

Weitere tolle Reiseziele für Familien

Hier sind weitere Reiseziele, die Condé Nast Traveller im Ranking anführen:

Locarno, Schweiz – Diese malerische Stadt am Lago Maggiore bietet familienfreundliche Aktivitäten wie Bootsfahrten und Wanderungen. Ideal für Naturfreunde und Sonnenanbeter!

– Diese malerische Stadt am Lago Maggiore bietet familienfreundliche Aktivitäten wie Bootsfahrten und Wanderungen. Ideal für Naturfreunde und Sonnenanbeter! Kopenhagen, Dänemark – Eine entspannte, fahrradfreundliche Stadt mit vielen kinderfreundlichen Attraktionen wie dem berühmten Tivoli-Park und bunten Häusern am Wasser.

– Eine entspannte, fahrradfreundliche Stadt mit vielen kinderfreundlichen Attraktionen wie dem berühmten Tivoli-Park und bunten Häusern am Wasser. York, England – Diese charmante Stadt lockt mit mittelalterlichem Flair, spannenden Geistertouren und dem York Castle Museum, das die Geschichte auf spielerische Weise erzählt.

– Diese charmante Stadt lockt mit mittelalterlichem Flair, spannenden Geistertouren und dem York Castle Museum, das die Geschichte auf spielerische Weise erzählt. Berlin, Deutschland – Eine kreative Metropole mit familienfreundlichen Museen, interaktiven Ausstellungen und großartigen Spielplätzen, ideal für urbane Entdeckungsreisen.

– Eine kreative Metropole mit familienfreundlichen Museen, interaktiven Ausstellungen und großartigen Spielplätzen, ideal für urbane Entdeckungsreisen. Collioure, Frankreich – Ein kleines, farbenfrohes Fischerstädtchen an der Côte Vermeille, perfekt für Strandliebhaber und Kulturinteressierte, mit bunten Häusern und malerischen Gassen.

– Ein kleines, farbenfrohes Fischerstädtchen an der Côte Vermeille, perfekt für Strandliebhaber und Kulturinteressierte, mit bunten Häusern und malerischen Gassen. Lissabon, Portugal – Diese hügelige Stadt begeistert mit ihren historischen Straßenbahnen, wunderschönen Aussichtspunkten und kindgerechten Museen, die die portugiesische Kultur lebendig machen.

– Diese hügelige Stadt begeistert mit ihren historischen Straßenbahnen, wunderschönen Aussichtspunkten und kindgerechten Museen, die die portugiesische Kultur lebendig machen. Bordeaux, Frankreich – Perfekt für eine entspannte Zeit mit der Familie: der Parc Bordelais und die malerischen Straßen entlang des Flusses bieten viel Platz zum Entspannen und Entdecken.

– Perfekt für eine entspannte Zeit mit der Familie: der Parc Bordelais und die malerischen Straßen entlang des Flusses bieten viel Platz zum Entspannen und Entdecken. Aveiro, Portugal – Auch bekannt als das „Venedig Portugals“, mit ihren Kanälen, bunten Booten und hübschen Straßen, die kleine Entdecker verzaubern.

– Auch bekannt als das „Venedig Portugals“, mit ihren Kanälen, bunten Booten und hübschen Straßen, die kleine Entdecker verzaubern. Dublin, Irland – Diese lebendige Stadt bietet viele kinderfreundliche Museen, historische Sehenswürdigkeiten und St. Stephen's Green, einen Park, der für Spiel und Spaß sorgt.

– Diese lebendige Stadt bietet viele kinderfreundliche Museen, historische Sehenswürdigkeiten und St. Stephen's Green, einen Park, der für Spiel und Spaß sorgt. Santander, Spanien – Eine wunderschöne Küstenstadt, die mit ihren Stränden, dem Maritime Museum und dem nahegelegenen Naturpark perfekt für Familienausflüge geeignet ist.

Jetzt bleibt nur noch die Frage: Wohin geht’s zuerst?