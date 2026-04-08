Gardasee zu voll? Diese Geheimtipp-Seen in Italien sind viel schöner

Klar, der Gardasee ist wunderschön, doch das wissen leider auch Millionen andere Touristen. Verstopfte Uferstraßen und überfüllte Restaurants trüben oft das „Dolce Vita“-Gefühl. Die gute Nachricht: In Italien gibt es noch traumhafte Gewässer mit absolutem Geheimtipp-Faktor.

Bei den schönsten Seen Italiens denken die meisten sofort an den Gardasee oder den Comersee, doch Italien hat weit mehr zu bieten! Abseits der berühmten Gewässer schlummern echte Geheimtipps, die mindestens genauso malerisch, aber längst nicht so überlaufen sind. Wer auf der Suche nach unberührter Natur, authentischem italienischen Flair und echter Erholung ist, sollte für den nächsten Urlaub unbedingt einen dieser sieben Traum-Seen ins Navi eintippen.

Lago di Bolsena, Latium

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Rund zwei Autostunden nördlich von Rom liegt ein echtes Naturwunder: Der Bolsenasee ist der größte Vulkansee Europas. Das Besondere hier? Das Wasser ist kristallklar und die Strände bestehen aus feinem, schwarzen Vulkansand. Motorboote sind hier fast überall verboten, weshalb der See ein Paradies für Segler, Stand-Up-Paddler und Schwimmer ist. Ein absolutes Highlight: Ein Spaziergang durch die verwinkelten Gassen des mittelalterlichen Ortes Bolsena und eine Bootstour zu den beiden idyllischen Inseln Bisentina und Martana.

Lago del Turano, Latium

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Wer den Lago del Turano zum ersten Mal sieht, könnte meinen, er befände sich in Norwegen, so majestätisch schneidet das smaragdgrüne Wasser in die umliegenden Berge ein. Obwohl es sich um einen Stausee handelt, wirkt er unglaublich natürlich. Er ist ein Paradies für Wanderer und Ruhesuchende. Die spektakulären Dörfer Castel di Tora und Colle di Tora, die direkt über dem See thronen zählen zudem zu den schönsten Dörfern Italiens.

Lago d’Iseo, Lombardei

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Eingeklemmt zwischen dem Gardasee und dem Comersee, wird der Iseosee oft völlig zu Unrecht übersehen. Er versprüht eine romantische Eleganz und zieht vor allem italienische Wochenendausflügler an. Eingebettet in die Weinregion Franciacorta bietet er Genuss pur. Hier befindet sich die Monte Isola, die größte Binnenseeinsel Europas. Sie ist autofrei und lässt sich wunderbar mit dem Fahrrad umrunden. Hier ticken die Uhren noch herrlich langsam.

Lago di Ledro, Trentino-Südtirol

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Nur eine kurze, kurvenreiche Fahrt vom nördlichen Ufer des Gardasees entfernt, öffnet sich eine völlig andere Welt. Der Ledrosee liegt auf 650 Metern Höhe und ist von tiefgrünen Bergwäldern umgeben. Im Sommer ist er eine wunderbare Erfrischung, wenn es am Gardasee zu heiß wird. Neben grandiosen Mountainbike- und Wanderwegen lockt hier ein echtes Stück Geschichte: Die rekonstruierten Pfahlbauten am Ufer gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe und versetzen Besucher Tausende von Jahren in die Vergangenheit.

Lago di Scanno, Abruzzen

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Tief in den wilden Bergen der Abruzzen versteckt sich ein See, der wortwörtlich das Herz von Romantikern höherschlagen lässt. Wandert man den berühmten Sentiero del Cuore (Herzensweg) hinauf, blickt man auf einen See, der aus dieser Perspektive die perfekte Form eines Herzens hat. Der Ort Scanno selbst zählt zu den charmantesten und authentischsten Bergdörfern des ganzen Landes.

Lago d’Orta, Piemont

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Westlich des mondänen Lago Maggiore liegt der kleine Ortasee. Die Italiener nennen ihn oft liebevoll das „Aschenputtel“ unter den Seen, weil er so bescheiden, aber wunderschön ist. Die Isola San Giulio, die direkt in der Mitte des Sees liegt, ist ein echtes Highlight. Die winzige Insel ist fast vollständig von einer imposanten Basilika und einem Kloster bedeckt. Ein Bootsausflug dorthin fühlt sich an wie eine Reise in eine andere Zeit.

Lago Trasimeno, Umbrien

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Als viertgrößter See Italiens ist der Trasimenische See erstaunlich flach (maximal 6 Meter tief), was ihm im Sommer angenehme Badetemperaturen beschert. Umgeben von sanften Hügeln, Sonnenblumenfeldern und alten Olivenhainen, vereint er die Magie der Toskana und Umbriens fernab des Massentourismus. Die Sonnenuntergänge am Trasimenischen See gelten als die spektakulärsten Italiens. Am besten genießt man sie mit einem Glas Wein in der malerischen Festungsstadt Castiglione del Lago.