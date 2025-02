× Gekürt von Urlaubern: Das sind die besten 20 Reiseziele in Europa

Diese 20 Reiseziele wurden nicht von Experten, sondern direkt von Reisenden gewählt! Millionen Urlauber haben abgestimmt und die schönsten Orte Europas für 2025 gekürt. Von traumhaften Stränden bis zu aufregenden Metropolen – hier sind die beliebtesten Reiseziele des Jahres.

Europa bietet eine beeindruckende Vielfalt an Reisezielen, die jährlich Millionen von Menschen begeistern. Ob malerische Küstenorte, pulsierende Metropolen oder versteckte Naturparadiese – die Auswahl ist riesig. Das Reiseportal European Best Destinations hat auch 2025 wieder die besten Orte für einen unvergesslichen Urlaub ermittelt. Millionen von Reisenden haben abgestimmt und diese 20 Reiseziele an die Spitze gewählt.

Urlauber-Ranking: Das sind die besten 20 Reiseziele in Europa

1. Monaco

Das kleine Fürstentum an der Côte d’Azur besticht mit Luxus, mediterranem Flair und einer atemberaubenden Küstenlandschaft. Die Mischung aus Glamour und Tradition macht Monaco zu einem einzigartigen Reiseziel.

2. Riga, Lettland

Die lettische Hauptstadt beeindruckt mit ihrer prachtvollen Altstadt, lebendigen Kulturszene und charmanten Jugendstilbauten. Besonders zur Weihnachtszeit entfaltet Riga eine märchenhafte Atmosphäre.

3. Dubrovnik und Cavtat, Kroatien

Die "Perle der Adria" und das nahegelegene Cavtat verzaubern mit historischen Stadtmauern, glasklarem Wasser und mediterranem Charme. Ein Muss für alle, die Geschichte und Natur genießen möchten.

4. Madrid, Spanien

Die spanische Hauptstadt lockt mit weltberühmten Museen, königlichen Palästen und einem lebhaften Nachtleben. Perfekt für Kunstliebhaber und Genießer.

5. Namur, Belgien

Die charmante Stadt an der Maas begeistert mit ihrer Zitadelle, einer historischen Altstadt und romantischen Uferpromenaden. Ein Geheimtipp für Belgien-Fans.

6. Amsterdam, Niederlande

Die Grachtenstadt vereint historische Architektur, ein pulsierendes Kulturleben und eine entspannte Atmosphäre. Ideal für einen abwechslungsreichen Städtetrip.

7. Olhão, Portugal

Ein echter Geheimtipp an der Algarve. Die Stadt ist bekannt für ihre traumhaften Strände, frischen Meeresfrüchte und das ursprüngliche portugiesische Flair.

8. Mljet, Kroatien

Eine der grünsten Inseln der Adria mit unberührter Natur, einsamen Buchten und dem atemberaubenden Nationalpark Mljet. Perfekt für Ruhesuchende.

9. Lissabon, Portugal

Die portugiesische Hauptstadt verbindet historische Viertel, moderne Architektur und eine faszinierende Küstenlage. Ein beliebtes Ziel für Städtereisende.

10. Antipaxos, Griechenland

Eine winzige griechische Insel mit paradiesischen Stränden, türkisblauem Wasser und einer entspannten Atmosphäre. Ein Traum für alle, die Ruhe und Natur lieben.

Plätze 11–20:

11. Dhermi, Albanien – Ein unberührter Küstenort mit weißen Stränden und türkisfarbenem Wasser.

12. Bath, Großbritannien – Berühmt für seine römischen Bäder und georgianische Architektur.

13. Folegandros, Griechenland – Eine kleine Kykladeninsel mit spektakulären Klippen und charmanten Gassen.

14. Istanbul, Türkei – Eine faszinierende Metropole, in der Europa und Asien aufeinandertreffen.

15. Èze, Frankreich – Ein mittelalterliches Dorf mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer.

16. Ascona, Schweiz – Eine elegante Stadt am Lago Maggiore mit mediterranem Flair.

17. Ålesund, Norwegen – Eine Stadt mit einzigartiger Jugendstilarchitektur und spektakulären Fjorden.

18. Cassis, Frankreich – Eine Perle an der französischen Riviera mit malerischen Buchten.

19. Sevilla, Spanien – Die Stadt des Flamencos, beeindruckender Architektur und andalusischer Lebensfreude.

20. Porto Montenegro, Montenegro – Ein luxuriöser Yachthafen mit einer Mischung aus mediterraner und moderner Eleganz.

Egal, ob Städtetrip, Badeurlaub oder Naturabenteuer – hier ist für jeden etwas dabei.