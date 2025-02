„The White Lotus“ Staffel 3: Diese traumhaften Drehorte erwarten uns

Die erfolgreiche HBO-Serie „The White Lotus" geht in die dritte Runde – und diesmal führt uns die Reise nach Thailand! Die neue Staffel feierte bei uns am 17. Februar Premiere, und wir haben uns die beeindruckenden Drehorte genauer angesehen.

Keine Serie hat in den letzten Jahren so sehr für luxuriöse Urlaubsziele begeistert wie „The White Lotus“. Neben den gesellschaftlichen Satiren und düsteren Intrigen bietet die Show vor allem eins: opulente Hotels an traumhaften Orten. Nachdem die ersten beiden Staffeln in exklusiven Four Seasons Resorts auf Hawaii und Sizilien spielten, bleibt die Serie ihrer Tradition treu – diesmal in Thailand. Fans haben bereits fleißig Trailer analysiert, um die exotischen Schauplätze zu identifizieren. Hauptdrehort ist Koh Samui, doch auch Bangkok und Phuket kommen in der neuen Staffel vor.

Hauptdrehort: Koh Samui

Die Insel Koh Samui, im Golf von Thailand gelegen, ist bekannt für ihre weißen Sandstrände und luxuriösen Resorts – und genau hier spielt ein Großteil der dritten Staffel.

Wenig überraschend wurde auch diesmal ein Four Seasons Hotel als White Lotus Resort & Spa auserkoren. Das exklusive Four Seasons Resort Koh Samui übernimmt diese Rolle und bietet die perfekte Mischung aus Luxus und tropischer Abgeschiedenheit. HBO bestätigte, dass viele Szenen in den eleganten Pool-Villen, Restaurants und weitläufigen Außenanlagen des Resorts spielen werden.

Wer den Glanz der Serie hautnah erleben möchte, sollte sich darauf einstellen, etwas tiefer in die Tasche zu greifen: Eine Nacht in einer der 60 exklusiven Villen mit privatem Pool kostet hier in der Nebensaison rund 1.000 Euro.

Weitere Luxushotels als Kulisse

Doch nicht alle Szenen spielen im Four Seasons. Die „White Lotus“-Bar findet man tatsächlich im Anantara Lawana Koh Samui Resort – genauer gesagt in der eleganten Singing Bird Lounge. Lobby, Sicherheitsstation und Juweliergeschäft des Resorts? Diese Szenen wurden im Anantara Bophut Koh Samui gedreht.

Auch Phuket wurde als Drehort genutzt

Nicht nur Koh Samui diente als Kulisse – einige Szenen wurden auch auf der Ferieninsel Phuket gefilmt. Die Bar des „White Lotus“-Hotels befindet sich in Wirklichkeit im Anantara Mai Khao Phuket Villas – ein weiteres luxuriöses Resort, das allerdings „schon“ ab 600 Euro pro Nacht zu haben ist.

Serie löst Reiseboom in Thailand aus

„The White Lotus“ hat schon in der Vergangenheit Tourismus-Trends beeinflusst, und Thailand bildet hier keine Ausnahme. Laut einer Quelle von Hotels.com stiegen die Suchanfragen für Koh Samui vor dem Start der dritten Staffel um satte 40 %. Reiseveranstalter haben bereits exklusive White Lotus-Themenreisen im Angebot.

Auch die thailändische Tourismusbehörde freut sich: 2024 besuchten bereits über 35 Millionen internationale Gäste das Land und generierten mehr als 53,5 Milliarden Dollar an Tourismuseinnahmen. Für dieses Jahr rechnet man sogar mit 40 Millionen Besuchern – fast wieder auf dem Niveau vor der Pandemie.