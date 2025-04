× Auch Wien dabei: Das sind die besten Städte zum Laufen in Europa

Laufen statt Sightseeing? Immer mehr entdecken Europas Städte im Laufschritt. Eine neue Rangliste zeigt die 15 besten Städte zum Joggen – und Wien ist dabei. Warum das zwar schön, aber nicht ganz verdient ist, lesen Sie hier.

Laufen ist längst nicht mehr nur Sport. Es ist Lebensstil, Kopf-frei-Macher und Reisegrund in einem. Denn wer regelmäßig in die Laufschuhe schlüpft, will auch im Urlaub nicht darauf verzichten. Und so ist aus dem klassischen Sightseeing längst ein neuer Trend geworden: Runseeing – also die Stadt im Laufschritt entdecken. Dass dabei nicht nur das „Wie“, sondern auch das „Wo“ zählt, hat der Reiseanbieter weloveholidays zum Anlass genommen, um die besten europäischen Städte für Läufer:innen zu küren. Bewertet wurden unter anderem das Angebot an Laufrouten, Parks, Veranstaltungen, das Klima – und sogar die Höhenmeter.

Das sind die 15 besten Städte zum Laufen in Europa

Platz 1: Stockholm

© Getty Images ×

Die skandinavische Schönheit sichert sich den ersten Platz und punktet mit sagenhaften 469 Laufstrecken, 31 Parks und Laufwegen entlang von Wasser und Wald. Das Ganze bei einer Durchschnittstemperatur von frischen 7,3 Grad – also beste Bedingungen für alle, die nicht bei 30 Grad dahinschmelzen wollen.

Platz 2: Paris

© Getty Images ×

Weniger Strecken, aber mehr Charme: Paris glänzt mit 181 Parks, von kunstvollen Anlagen wie dem Jardin du Luxembourg bis zum weitläufigen Bois de Vincennes, wo früher Olympiagold verteilt wurde. Wer hier läuft, hat nebenbei ein bisschen Kultur und Geschichte im Gepäck – sehr französisch, très chic.

Platz 3: Dublin – Irland läuft voraus

© Getty Images ×

Über 190 Laufstrecken warten in Dublin, dazu ein moderater Höhenunterschied und angenehme Temperaturen. Und das Beste: Nach dem Lauf ein kühles Pint in einem Pub – das ist dann wohl „Recovery the Irish way“.

Weitere Städte im Ranking

4. Berlin, Deutschland

5. Prag, Tschechien

6. Kopenhagen, Dänemark

7. Warschau, Polen

8. Hamburg, Deutschland

9. München, Deutschland

10. Budapest, Ungarn

11. Brüssel, Belgien

12. Bremen, Deutschland

13. Mailand, Italien

14. Wien, Österreich

15. Bukarest, Rumänien

Wien: Platz 14 – mit Schummelbonus

Österreichs Hauptstadt hat’s also gerade noch unter die Top 15 geschafft. Aber warum eigentlich? Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Ganz unverdient ist das nicht – aber auch nicht ganz korrekt.

77 gelistete Laufstrecken – solide.

41 Parks – reicht für Platz 6 in dieser Kategorie.

Durchschnittstemperatur von 10,9 Grad – angenehm für Ganzjahresläufer:innen.

Höhenunterschied von 485 Metern – wie bitte?

Laut weloveholidays ist Wien europäische Höhenmeter-Königin – aber wer in der Schule in Sachunterricht aufgepasst hat, runzelt spätestens da die Stirn. Der höchste Punkt Wiens, der Hermannskogel, liegt bei 544 Metern. Der tiefste, in der Lobau, bei 151. Das ergibt einen realistischen Unterschied von 393 Metern – also fast 100 Höhenmeter weniger, als im Ranking angegeben.

Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Denn auch mit nur 393 Höhenmetern ist Wien ein spannender Ort zum Laufen. Wer Lust auf Abwechslung hat, findet sie hier: Von flachen Routen entlang der Donau bis zu herausfordernden Steigungen im Wienerwald ist alles dabei. Wien schneidet im Vergleich mit den ganz großen Laufmetropolen zwar nicht spektakulär ab, aber: Die Kombination aus urbanem Flair, viel Grün und abwechslungsreichem Terrain macht die Stadt trotzdem laufenswert.