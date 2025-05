× Die günstigsten und teuersten Reiseziele in Europa & weltweit

Luxusurlaub oder Spar-Abenteuer? Wer clever reist, kann viel erleben – ganz ohne leeres Konto. Wir zeigen Ihnen, wo es in Europa und weltweit richtig teuer wird – und wo Sie mit kleinem Budget ganz groß urlauben. Jetzt Reiseideen für jeden Geldbeutel entdecken!

Urlaub machen will jeder – aber was kostet der Spaß eigentlich vor Ort? Eine neue Analyse von hellosafe gibt Aufschluss: Wo ist Reisen richtig teuer, wo kommen Sie mit wenig Geld aus? Wir haben die spannendsten Ergebnisse für Sie zusammengefasst – mit einem Blick auf Europa und die Welt. Wichtig dabei: Berücksichtigt wurden nur jene Ausgaben, die im Zielland selbst anfallen – also Unterkunft, Essen, Transport und Aktivitäten. Der Flug ins Land ist nicht dabei.

Die teuersten Reiseziele Europas

In Europa zeigt sich ein deutlicher Preisunterschied – und der lässt sich gut an fünf Beispielen festmachen. Ganz vorne bei den teuersten Reiseländern liegt die Schweiz mit durchschnittlich 242 Euro pro Tag. Kein Wunder, denn hier sind die Lebenshaltungskosten generell hoch und die Nachfrage nach alpinem Luxus ist ungebrochen. Auch Frankreich (181 Euro) und Island (177 Euro) gehören zu den teuersten Destinationen. Gefolgt werden sie von Luxemburg (169 Euro) und – etwas überraschend – Griechenland (168 Euro), das durch die vielen touristischen Hotspots und die starke Nachfrage in der Hauptsaison ebenfalls ins Geld gehen kann.

Schweiz: 242 Euro / pro Tag Frankreich: 181 Euro / pro Tag Island: 177 Euro / pro Tag Luxemburg:169 Euro / pro Tag Griechenland: 168 Euro / pro Tag

Die günstigsten Reiseziele in Europa

Doch es geht auch anders. Wer beim Reisen sparen möchte, sollte einen Blick nach Osteuropa oder auf den Balkan werfen. Moldawien ist mit rund 34 Euro pro Tag das günstigste europäische Reiseziel in der Studie. Auch Serbien (39 Euro) und Kosovo (45 Euro) sind tolle Optionen für kleine Budgets. Wer etwas mehr Komfort sucht, aber dennoch günstig unterwegs sein will, liegt mit Polen (56 Euro) oder Bulgarien (58 Euro) goldrichtig. Hier gibt’s gute Infrastruktur, leckeres Essen und spannende Kultur – und das alles zum fairen Preis.

Moldawien: 34 Euro / pro Tag Serbien: 39 Euro / pro Tag Kosovo: 45 Euro / pro Tag Polen: 56 Euro / pro Tag Bulgarien: 58 Euro / pro Tag

Die teuersten Urlaubsziele weltweit

© Getty Images ×

Wenn Geld keine Rolle spielt, haben Sie auf der Weltkarte viele Optionen. Besonders in der Karibik wird es teuer: Barbados liegt mit durchschnittlich 320 Euro pro Tag an der Spitze. Auch Antigua und Barbuda (301 Euro) und St. Kitts und Nevis (263 Euro) verlangen tiefes Reisebudget – ebenso wie die traumhaften Malediven (260 Euro) und Grenada (250 Euro). Auch außerhalb der Tropen kann’s teuer werden: Die Schweiz schafft es mit ihren Preisen sogar weltweit auf Platz 6. In den USA müssen Sie mit etwa 241 Euro pro Tag rechnen, in Grönland mit 214 Euro und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ebenfalls mit 214 Euro. Selbst das oft unterschätzte Oman liegt mit 208 Euro noch deutlich im oberen Bereich.

Die günstigsten Urlaubsziele weltweit

© Getty Images ×

Doch es gibt gute Nachrichten für Sparfüchse! Die günstigsten Reiseziele weltweit liegen vor allem in Asien und Afrika. Laos ist mit rund 15 Euro Tagesbudget unschlagbar günstig, dicht gefolgt von Kasachstan (18 Euro) und Ruanda (20 Euro). Auch Ghana (21 Euro), die Mongolei (23 Euro), Armenien (25 Euro) und Georgien (27 Euro) bieten eine Menge für wenig Geld. Unter den günstigsten Ländern der Welt befindet sich übrigens auch ein europäisches Ziel: Moldawien schafft es hier erneut in die Top 15.

Wer clever plant, früh bucht und vielleicht außerhalb der Hauptsaison unterwegs ist, kann auch teurere Länder leistbarer machen.