× Spar-Tipps: Diese Urlaubsorte sind 2025 günstiger als im Vorjahr

Die Vorfreude auf Sonne, Strand und Erholung ist groß, nur die Reisekasse macht nicht mit? Keine Sorge: Wer bei der Wahl des Urlaubsziels flexibel ist, kann 2025 richtig sparen. Denn aktuelle Analysen zeigen: Einige beliebte Urlaubsorte sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich günstiger geworden.

Der Sommer naht und die Urlaubsplanung ist bei den meisten in vollem Gange. Doch bei den immer steigenden Preisen fragen sich viele, ob ein Tapetenwechsel überhaupt noch drin ist. Die gute Nachricht: Auch mit begrenztem Budget lässt sich 2025 ein erholsamer Urlaub planen. Denn wie aktuelle Analysen der bekannten Vergleichsportale Check24 und Holidaycheck zeigen, sind einige beliebte Urlaubsregionen in diesem Jahr deutlich günstiger als noch 2024.

Günstiger Pauschalurlaub in beliebten Ländern

© Getty Images ×

Ein Blick auf die Zahlen verrät: Selbst bei Fernreisen lässt sich in diesem Jahr einiges sparen. Besonders auffällig sind die Preisentwicklungen in Ländern wie Thailand, Frankreich, Kuba und Indonesien. Während die Preise in den ersten drei Ländern um etwa zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, punktet Indonesien sogar mit einer Preissenkung von rund sieben Prozent.

Ein Pauschalreisetag, inklusive Flug, Unterkunft und mindestens einer Verpflegung, kostet in Thailand derzeit durchschnittlich 122 Euro pro Person. In Frankreich liegt der Preis bei 128 Euro, in Kuba bei 136 Euro und in Indonesien bei 146 Euro.

Hier ist der Sommerurlaub 2025 günstiger als im Vorjahr

© Getty Images ×

Wer zu zweit reist, darf sich ebenfalls über günstige Urlaubsmöglichkeiten freuen. Holidaycheck hat Millionen Pauschalangebote analysiert und die fünf Regionen mit den größten Preisrückgängen für Paare herausgefiltert:

Marsa Alam, Ägypten – satte 21 % Preisrückgang

Azoren, Portugal – 18 % günstiger

Teneriffa, Spanien – 14 % günstiger

Madeira, Portugal – 12 % günstiger

Costa del Sol, Spanien – 9 % günstiger

Noch mehr sparen

Der Reisezeitpunkt kann ebenfalls den Unterschied machen. Wer den Sommerurlaub in den Juni oder Oktober legt, also außerhalb der klassischen Hauptsaison, kann laut Experten noch einmal mehrere Hundert Euro sparen – bei gleichem Komfort und oft angenehmerem Reiseklima.