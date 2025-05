× 30 Reiseziele im Check: Diese Pauschalreiseziele sind diesen Sommer besonders günstig

Sommerurlaub ohne Hitze: Die besten Reiseziele in Europa Viele zieht es im Sommer in den Süden. Doch dort erwarten uns oft Hitzewellen und unaushaltbare Temperaturen. Wer im Sommer auf den Strand trotzdem nicht verzichten will, findet in Europa zahlreiche Urlaubsorte mit mildem Klima.