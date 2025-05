Aufgepasst: Auf diesen Flugrouten wird es im Sommer besonders voll

Volle Flieger, volle Terminals: Auf manchen Routen wird es im Sommer besonders eng. Wir zeigen, welche Strecken laut aktuellen Prognosen am stärksten nachgefragt sind – und wo Sie sich auf besonders viele Mitreisende einstellen sollten.

Sommer, Sonne, Flugchaos? Keine Panik – ganz so dramatisch ist es (noch) nicht. Aber: Wenn Sie in den nächsten Monaten in den Flieger steigen, sind Sie garantiert nicht allein. Denn pünktlich zum Start der Reisesaison haben Expert:innen vom Luftfahrtdatenanbieter OAG unter die Lupe genommen, wo es in diesem Sommer am Himmel besonders voll wird. Und ja, die Ergebnisse sind überraschend – zumindest teilweise.

Wer fliegt wohin – und wie oft?

Basis der Analyse sind die geplanten Sitzplatzkapazitäten auf internationalen Strecken von Ende März bis Ende Oktober – also dem Zeitraum des offiziellen Sommerflugplans. Gezählt wurden dabei nur Verbindungen, bei denen entweder Start oder Ziel in Europa liegt. Herausgekommen ist ein Ranking, das zeigt, wo sich in diesem Sommer besonders viele Reisende tummeln werden.

Südeuropa: Ganz vorne mit dabei

Die Spitzenreiter-Route? Rom nach Madrid! Über 1,32 Millionen Sitzplätze sind auf dieser Verbindung eingeplant – Wahnsinn! Aber kein Einzelfall: Auch Lissabon–Madrid (Platz 2) und Barcelona–Rom (Platz 8) zeigen, wie heiß begehrt Südeuropa bei Reisenden ist. Spanien ist also der unangefochtene Star dieses Sommerflugplans.

Skandinavien? Auch überraschend voll!

Eher unerwartet ist das hohe Aufkommen im Norden Europas: Die Verbindungen Kopenhagen–Oslo (Platz 3) und Stockholm–Kopenhagen (Platz 10) schaffen es in die Top Ten – mit zusammen fast 2,5 Millionen Sitzplätzen. Ob Städtetrips, Businessreisen oder Umstiegsverkehr – Skandinavien boomt! Düsseldorf–Palma de Mallorca schafft es auf Platz 4. Überraschend? Eigentlich nicht. Die Insel bleibt der Lieblingsspielplatz vieler Urlauber:innen – und das sieht man auch am Luftverkehr.

Und weil Europa nicht genug ist, darf auch eine Transatlantik-Route nicht fehlen: New York JFK – London Heathrow landet mit 1,23 Millionen Sitzen auf Platz 5. Die einzige Verbindung in den Top Ten, die nicht ausschließlich europäisch ist – aber fest im Sommerflugplan verankert.

Sommer 2025: Das sind die beliebtesten Flugrouten in Europa

Rom Fiumicino – Madrid Barajas Lissabon – Madrid Barajas Kopenhagen – Oslo Düsseldorf – Palma de Mallorca New York JFK – London Heathrow Dublin – London Heathrow Amsterdam – Barcelona Barcelona – Rom Fiumicino Ercan (Nordzypern) – Istanbul Sabiha Gökçen Stockholm – Kopenhagen

Wenn Sie diesen Sommer eine der genannten Strecken fliegen möchten, lohnt sich frühes Buchen – und ein bisschen Geduld beim Check-in. Denn auf den beliebtesten Routen kann’s ganz schön trubelig werden.