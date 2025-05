× Last Minute im Juni: 5 Reiseziele, die Sie jetzt noch spontan buchen können

Sie brauchen spontan Urlaub, aber wissen nicht wohin? Kein Stress! Diese fünf Last-Minute-Reiseziele im Juni bieten Sonne, Kultur und jede Menge Urlaubsfeeling – ganz ohne lange Planung. Von Strand in Albanien bis Stadtflair in Stockholm: Hier ist für jeden Reisetyp etwas dabei!

Der Sommer klopft an die Tür, der Urlaubsmodus ist aktiviert – und Sie haben noch nichts gebucht? Kein Problem! Wir zeigen Ihnen fünf Reiseziele, die sich perfekt für einen spontanen Trip im Juni eignen. Sonne, Kultur und das eine oder andere Eis sind garantiert inklusive.

1. Ksamil, Albanien – Das Geheimnis am Ionischen Meer

Wenn Sie Strand, Sonne und türkisblaues Wasser wollen – aber keine Lust auf überfüllte Touri-Hotspots haben –, dann ist Ksamil in Albanien der Geheimtipp für Sie. Südlich von Saranda gelegen, ist das kleine Küstenörtchen ein echter Traum für Sonnenanbeter:innen. Vor Ort warten feine Kiesstrände, gemütliche Tavernen, kristallklares Wasser und kleine Inseln, zu denen Sie rüberschwimmen oder -paddeln können. Schwimmschuhe nicht vergessen – dafür aber ruhig die Sorgen zu Hause lassen.

2. Neapel, Italien – Pizza, Pompeji und Panorama

Neapel hat so ziemlich alles, was man sich für einen Kurztrip wünscht: Kultur, Küste und Kalorienbomben in Form der besten Pizza der Welt. Schon am ersten Tag lohnt sich ein Abstecher nach Pompeji und zum Vesuv – Geschichte zum Anfassen und ein Ausblick, der sich sehen lässt. An Tag zwei geht’s ans Meer – zur Amalfiküste oder nach Capri oder Ischia. Und am dritten Tag? Einfach durch die Altstadt schlendern, Espresso trinken, Gassen entdecken und sich an der Via Partenope mit Meerblick die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Mehr Dolce Vita geht kaum.

3. Athen, Griechenland – Antike trifft Ausgehen

Athen ist nicht nur was für Geschichtsnerds – obwohl: Die Akropolis sollte man schon mal gesehen haben. Aber die griechische Hauptstadt kann auch richtig hip. Rooftop-Bars, moderne Museen und coole Cafés treffen hier auf jahrtausendealte Tempel und Theater. Im Juni ist das Wetter angenehm warm, aber noch nicht zu heiß. Ideal also für Sightseeing ohne Hitzeschock. Und wer abends noch Energie hat, findet in den Stadtvierteln Psiri und Gazi ein Nachtleben, das locker mit Berlin mithalten kann – nur mit besserem Wetter.

4. Metz, Frankreich – Klein, charmant und très français

Sie möchten Frankreich erleben, aber Paris ist Ihnen zu groß, zu teuer, zu stressig? Dann ab nach Metz! Die Stadt im Nordosten Frankreichs ist wie gemacht für einen entspannten Städtetrip. Zwischen gotischer Kathedrale, mittelalterlichen Brücken und romantischen Flussufern kommt echtes Bilderbuch-Frankreich-Feeling auf. Besonders charmant ist der Temple Neuf, der mitten in der Mosel auf einer Insel liegt. Und nach dem Sightseeing? Auf dem Place Jean-Paul II einen Crêpe oder Pastis genießen und dem französischen Lebensgefühl einfach freien Lauf lassen.

5. Stockholm, Schweden – Sommerfrische im hohen Norden

Ja, auch im Norden kann man wunderbar Sommerurlaub machen – besonders in Stockholm. Die Stadt erstreckt sich über 14 Inseln, ist grün, maritim und voll von Geschichte, Design und skandinavischer Coolness. Ob Sie nun im ABBA-Museum tanzen, im Vasa-Museum staunen oder durch die Altstadt Gamla Stan flanieren – Stockholm macht gute Laune. Und wenn die Sonne rauskommt, zieht es alle in die Stadtparks oder an die Wasserpromenaden. Unser Tipp: Ein Picknick auf der Insel Djurgården – schöner wird’s nicht.

Egal, ob Sie Lust auf mediterrane Leichtigkeit, nordische Frische oder französischen Charme haben – der Juni ist ideal, um dem Alltag zu entfliehen. Und das Beste: Diese Reiseziele lassen sich auch Last Minute problemlos organisieren.